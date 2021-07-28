Samet Aybaba, TYT-AYT birincilerini tebrik etti

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapıldığı 4 genel alanın üçündeki birincilikler Adana'dan çıktı. Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Çocuklarımızı ve ailelerini kutluyorum. Adanamız artık her dalda şampiyonluğa oynamalıdır" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Samet Aybaba da konuyla ilgili bir mesaj yayımladı. Aybaba, açıklanan sınav sonuçlarının ardından çok mutlu olduklarını belirterek, "TYTAYT birincilerinin Adana’dan çıkmasına çok sevindik. Çocuklarımızı ve ailelerini kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Adanamız artık her dalda şampiyonluğa oynamalıdır" dedi.

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