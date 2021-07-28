Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını (3)

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KOZAN'DA AYNI GÜN İKİNCİ YANGIN

Adana'nın Kozan ilçesina bağlı Kızlar Kalesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yagın çıktı.

Akşam saatlerinde ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürmek için Orman İşetme Şefliği'nde görevli ekipler bölgeye sevk edildi. Yangının büyüme daha da büyüme riski nedeniyle bazı vatandaşların evlerini boşalttığı öğrenildi. Ekiplerin yangına karadan müdalesi devam ediyor. Öte yandan gündüz saatlerinde Çandık Mahallesi'nde çıkan orman yangının ise kontrol altına alındığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Ali GÖKDAL

2021-07-28 22:19:54



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