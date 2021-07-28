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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını (3)

DHA

Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını (3)


KOZAN'DA AYNI GÜN İKİNCİ YANGIN
Adana'nın Kozan ilçesina bağlı Kızlar Kalesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yagın çıktı.
Akşam saatlerinde ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürmek için Orman İşetme Şefliği'nde görevli ekipler bölgeye sevk edildi. Yangının büyüme daha da büyüme riski nedeniyle bazı vatandaşların evlerini boşalttığı öğrenildi. Ekiplerin yangına karadan müdalesi devam ediyor. Öte yandan gündüz saatlerinde Çandık Mahallesi'nde çıkan orman yangının ise kontrol altına alındığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Ali GÖKDAL
2021-07-28 22:19:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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