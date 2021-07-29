Hayvana eziyete 123 bin 470 lira para cezası

Adana’da 2021 yılının ilk 6 ayında hayvana kötü muamele yaptığı tespit edilen kişilere 123 bin 470 lira ceza kesildiği öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince OcakHaziran 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 7 sahipli toplam 11 hayvana kötü muamelede bulunan 11 şahsa adli işlem yapıldığı belirlendi.

Bu süreçte yine 52 idari işlem yapılarak şahıslara 123 bin 470 lira para cezası kesildi. 5 sahipli 42 sahipsiz olmak üzere 47 tehlikeli ırk olan pitbull, terrier ve dogo argentino cinsi köpek muhafaza altına alınarak barınağa teslim edildi.

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