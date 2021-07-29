Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (4)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (4)

DHA

Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (4)


VALİ: ADANA'DA ÇIKAN 22 YANGINDAN 20'Sİ SÖNDÜRÜLDÜ
Adana'nın Aladağ ilçesi Topallı, Boztahta mevkisinde bugün saat 03.00 sıralarında çıkan orman yangınına müdahaleler sürüyor. Ekipler, yangınla, hem karadan hem de havadan mücadele ediyor. Ekiplerin çalışmalarını yerinde incelemek için ilçeye gelen Adana Valisi Süleyman Elban, köylülerle görüştü. Kozan ve Aladağ ilçelerindeki yangınlarla ilgili açıklama yapan Vali Elban, dün 22 ayrı noktada çıkan orman yangınında 20'sinin söndürüldüğünü belirterek, "Dün saat 19.45 itibarıyla Kozan'da başlayan yangın devam ediyor. 70 kilometre süratli rüzgar hem yangının hızlı yayılmasını hem de dengesiz yayılmasına olanak sağlıyor. Yangının şiddetlenmesine neden oluyor. Şu an orada yangın kontrol altına alınamadı. Ekiplerimiz olabildiğince kontrol etmeye çalışıyorlar. Orada 7 köy risk altındaydı ve tüm köylülerimizi tahliye ettik. Şu an için can riski görünmüyor. Evlerimizde kısmi zarar var" diye konuştu.
ELEKTRİK TELLERİNDEN KAYNAKLANMIŞ OLMASI İHTİMALİ ÜZERİNDEN DURULUYOR
Yangınların çıkış nedenlerinin geniş çaplı araştırıldığını da anlatan Vali Elban, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Yangında yaklaşık 1 saat sonra alana geldiğimizde neredeyse 7-8 kilometrelik hatta rüzgarın hızıyla birlikte yayılmış yangınla karşılaştık. Burada 3 köyümüz var. Burada ev ve hayvanlarımızda zararlar var. Ağılları yanan vatandaşlar var. Allaha şükür tek tesellimiz can kaybı ve yaralanmanın olmaması. Yangına havadan ve karadan müdahalelerimiz çok hızlı devam ediyor. Barajın yakınında olduğumuz için yangın söndürme helikopterlerimiz rahat su alıyor. Yangın henüz kontrol altına alınmış diyemeyiz ancak endişe edeceğimiz boyutlarda değil. Yangınlarla ilgili gözaltı söz konusu değil. Çok yönlü konu araştırılıyor. En yüksek ihtimal ise elektrik tellerinden çıktığı gözüküyor. Kesin bir bulgu yok. Şu anda tek odaklandığımız yangının söndürülmesi."DHA-Genel Türkiye-Adana / Aladağ Yusuf KANTARLI
2021-07-29 13:59:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kozan'da 2'nci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kozan'da 2'nci gününde devam eden orman yangının acı ...
Kozan'da 2'nci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kozan'da 2'nci gününde devam eden orman yangının acı ...
50 yıllık ağaç izinsiz kesildi
YEREL HABERLER 50 yıllık ağaç izinsiz kesildi
Küçük Amal yürüdü, sığınmacı çocuklar şarkılar söyledi
YEREL HABERLER Küçük Amal yürüdü, sığınmacı çocuklar şarkılar ...
Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (3)
YEREL HABERLER Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı ...
Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (2)
YEREL HABERLER Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı ...
Tarihi 5 Ocak Stadyumu’nda yıkım başladı 83 yıllık stat Millet Bahçesi olacak Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu: “Stat yerine bina yapılmaması bizleri sevindirdi”
YEREL HABERLER Tarihi 5 Ocak Stadyumu’nda yıkım başladı 83 yıllık ...
Patronunun çayına korona hastasının tükürüğünü karıştırmak isteyen işçi tutuklandı
YEREL HABERLER Patronunun çayına korona hastasının tükürüğünü ...
Hayvana eziyete 123 bin 470 lira para cezası
YEREL HABERLER Hayvana eziyete 123 bin 470 lira para cezası
Dolmuşla gelip büfeden 50 bin liralık sigara ve laptop çaldı Adana’da dolmuşla gelip tornavidayla kapısını açtığı büfeden 50 bin lira değerinde sigara ve laptop çaldıktan sonra yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Dolmuşla gelip büfeden 50 bin liralık sigara ve ...
Tekel bayisinden 50 bin lira değerinde sigara çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tekel bayisinden 50 bin lira değerinde sigara çalan 2 ...
Orman yangınında evini kaybeden adamın gözyaşları yürekleri dağladı
YEREL HABERLER Orman yangınında evini kaybeden adamın gözyaşları ...
Adana’daki orman yangınında evler alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Adana’daki orman yangınında evler alevlere teslim ...
Kozan’daki orman yangınına havadan müdahale başladı
YEREL HABERLER Kozan’daki orman yangınına havadan müdahale başladı
Kozan'daki yangında inekler telef oldu
YEREL HABERLER Kozan'daki yangında inekler telef oldu
Adana Aladağ'da orman yangını
YEREL HABERLER Adana Aladağ'da orman yangını
Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı ...
Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını (5)
YEREL HABERLER Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını (5)
Adana Valisi Süleyman Elban: ”Çıkan yangınların rüzgardan kaynaklı elektrik tellerinin kopmasından kaynaklı olduğunu değerlendiriyoruz” Vali Süleyman Elban Kozan'da yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Adana Valisi Süleyman Elban: ”Çıkan yangınların ...
Kurtarılan vatandaşlar Kozan’a sevk ediliyor Yangından kaçan bir kadın, gözyaşlarına boğuldu,” ailem yanıyor” dedi
YEREL HABERLER Kurtarılan vatandaşlar Kozan’a sevk ...
Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını (4)
YEREL HABERLER Adana'nın 2 ilçesinde orman yangını (4)
Kozan'daki orman yangıyla ilgili kriz masası oluşturuldu
YEREL HABERLER Kozan'daki orman yangıyla ilgili kriz masası ...
(Görüntülü)ADANA'NIN 2 İLÇESİNDE ORMAN YANGINI (3)
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADANA'NIN 2 İLÇESİNDE ORMAN YANGINI (3)
Kozan’daki yangın nedeniyle köyler tahliye ediliyor
YEREL HABERLER Kozan’daki yangın nedeniyle köyler tahliye ediliyor