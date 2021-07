Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (4)

VALİ: ADANA'DA ÇIKAN 22 YANGINDAN 20'Sİ SÖNDÜRÜLDÜ

Adana'nın Aladağ ilçesi Topallı, Boztahta mevkisinde bugün saat 03.00 sıralarında çıkan orman yangınına müdahaleler sürüyor. Ekipler, yangınla, hem karadan hem de havadan mücadele ediyor. Ekiplerin çalışmalarını yerinde incelemek için ilçeye gelen Adana Valisi Süleyman Elban, köylülerle görüştü. Kozan ve Aladağ ilçelerindeki yangınlarla ilgili açıklama yapan Vali Elban, dün 22 ayrı noktada çıkan orman yangınında 20'sinin söndürüldüğünü belirterek, "Dün saat 19.45 itibarıyla Kozan'da başlayan yangın devam ediyor. 70 kilometre süratli rüzgar hem yangının hızlı yayılmasını hem de dengesiz yayılmasına olanak sağlıyor. Yangının şiddetlenmesine neden oluyor. Şu an orada yangın kontrol altına alınamadı. Ekiplerimiz olabildiğince kontrol etmeye çalışıyorlar. Orada 7 köy risk altındaydı ve tüm köylülerimizi tahliye ettik. Şu an için can riski görünmüyor. Evlerimizde kısmi zarar var" diye konuştu.

ELEKTRİK TELLERİNDEN KAYNAKLANMIŞ OLMASI İHTİMALİ ÜZERİNDEN DURULUYOR

Yangınların çıkış nedenlerinin geniş çaplı araştırıldığını da anlatan Vali Elban, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yangında yaklaşık 1 saat sonra alana geldiğimizde neredeyse 7-8 kilometrelik hatta rüzgarın hızıyla birlikte yayılmış yangınla karşılaştık. Burada 3 köyümüz var. Burada ev ve hayvanlarımızda zararlar var. Ağılları yanan vatandaşlar var. Allaha şükür tek tesellimiz can kaybı ve yaralanmanın olmaması. Yangına havadan ve karadan müdahalelerimiz çok hızlı devam ediyor. Barajın yakınında olduğumuz için yangın söndürme helikopterlerimiz rahat su alıyor. Yangın henüz kontrol altına alınmış diyemeyiz ancak endişe edeceğimiz boyutlarda değil. Yangınlarla ilgili gözaltı söz konusu değil. Çok yönlü konu araştırılıyor. En yüksek ihtimal ise elektrik tellerinden çıktığı gözüküyor. Kesin bir bulgu yok. Şu anda tek odaklandığımız yangının söndürülmesi."DHA-Genel Türkiye-Adana / Aladağ Yusuf KANTARLI

