Adana'da "Akdeniz Gençlik Festivali" düzenlenecek

Adana'da Ekim ayında ilki gerçekleştirilecek olan Akdeniz Gençlik Festivali tanıtımı yapıldı.

13 Ekim tarihleri arasında Adana Türkiye Gastronomi Yeme İçme ve Eğlence İşletmecileri Derneği (TURİDER) tarafından düzenlenecek Akdeniz Gençlik Festivali’nin tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Adana TURİDER Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Özkan, ülke olarak geçilen zor günlerin, aşılama sayısındaki artışla birlikte bir nebze olsun rahatlamaya başladığını belirterek, “Kentimizde de sert bir şekilde etkileri hissedilen pandemi sürecinin en büyük darbe alanlarından olan yeme içme ve eğlence sektörü çalışanlarının, yaralarını sarmaya başlaması da bizler için sevindirici bir olay oldu. Ancak yaşanan uzun süreç, yaraların kolay kolay sarılmayacağını da gözler önüne seriyor. Bu yüzden biz de TURİDER olarak, normalleşme sürecinde hem esnafımızın hem de halkımızın yüzünü güldürecek bir festival hazırlığına başladık. Festival, çok sayıda workshop, yarışma ve animasyon etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Etkinlikler, kısıtlamalara özen gösterilerek 40 bin kişilik alanda yüzde 25 doluluk oranı ile 10 bin kişilik olarak düzenlenecek. Bilet fiyatlarımız erken alımlarda günlüğü 50 TL’den, 3 gecelik kombineyi 100 TL’den, 3 gecelik kamplı kombineyi ise 120 TL’den belirlendi. Festivale katılmak isteyen vatandaşlarımız için bilet satış noktalarını haftaya bildireceğiz. Bilgi almak isteyen kişiler, 05304571236 no’lu numaradan bize ulaşabilirler” dedi.

Özkan, Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Adana’daki ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen festivale 15 ulusal sanatçının da katkı sunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.