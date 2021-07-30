İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan son anda kurtardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangınında itfaiye ekipleri bir kaplumbağayı yanmaktan son anda kurtardı.

Aladağ ilçesinde 28 Temmuz günü başlayan ve hala devam eden yangına Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de karadan müdahale ediyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bir kaplumbağa da yanmaktan son anda kurtardı. Alevlerin arasından alınan kaplumbağa, yangının olmadığı ormanlık alana bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.