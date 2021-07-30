Kozan'da orman yangını devam ediyor, havadan müdahale başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’nın Kozan ilçesinde 3. gününde devam eden ve karadan söndürme çalışmaları süren orman yangınına havadan da müdahale yeniden başladı.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda, 28 Temmuz saat 19.45 civarında çıkan yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Gece boyu ekiplerin karadan müdahalesi sürerken günün ilk ışıklarında yangına söndürme helikopteriyle de müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.