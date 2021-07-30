Kozan'da yangın bölgesindeki vatandaşlara yemek dağıtılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kozan'da yangın bölgesindeki vatandaşlara yemek dağıtılıyor

İHA

Kozan'da yangın bölgesindeki vatandaşlara yemek dağıtılıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde yangın bölgesindeki vatandaşlara yemek dağıtılıyor
Kozan Belediyesi Halit Dağlı Aşevinden getirilen yemekler 3 öğün olarak yangın bölgesinde yaşayan vatandaşlara ulaşırken Kozan’daki esnaf da destek olmak için su ve yemek yardımında bulunuyor.
Günlük bin kişilik çıkan yemekler 7 mahallede vatandaşlara dağıtılıyor.
Esnaf Murat Mercan’da 500 kişilik erzak hazırlayarak bölgedeki vatandaşlara ve söndürme ekibine destek oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kozan'da orman yangını devam ediyor, havadan müdahale başladı
YEREL HABERLER Kozan'da orman yangını devam ediyor, havadan müdahale ...
10 yıl önce bakkal dükkanı dün de evi yandı Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını devam ediyor Evi yanan Fatma teyze gözyaşlarıyla yardım istedi
YEREL HABERLER 10 yıl önce bakkal dükkanı dün de evi yandı Kozan ...
Yangında zarar görenlere psiko-sosyal ve ekonomik destek
YEREL HABERLER Yangında zarar görenlere psiko-sosyal ve ekonomik ...
Silikon heykellerle tıp tarihi Adana'daki İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi'nde tıp tarihinin önemli isimlerine silikon heykellerle adeta hayat veriliyor Müze, sadece turizme değil, tıp eğitimine de hizmet veriyor
YEREL HABERLER Silikon heykellerle tıp tarihi Adana'daki İlter Uzel ...
İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan son anda kurtardı
YEREL HABERLER İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan son anda ...
Tek odalı evinde yangın çıktı, giyecek kıyafeti bile kalmadı
YEREL HABERLER Tek odalı evinde yangın çıktı, giyecek kıyafeti bile ...
Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (9)
YEREL HABERLER Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı ...
Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı
Adana Demirspor attığı her gole 1000 fidan bağışlayacak
YEREL HABERLER Adana Demirspor attığı her gole 1000 fidan ...
Aladağ'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Aladağ'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Kozan’daki orman yangını kısmen kontrol altında
YEREL HABERLER Kozan’daki orman yangını kısmen kontrol altında
Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (7)
YEREL HABERLER Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı ...
Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (6)
YEREL HABERLER Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı ...
Kozan´da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kozan´da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu
Adana'da "Akdeniz Gençlik Festivali" düzenlenecek
YEREL HABERLER Adana'da "Akdeniz Gençlik Festivali" düzenlenecek
Adana Demirsporlu Akintola: Tarihi olan bir kulübe geldiğimin farkındayım
YEREL HABERLER Adana Demirsporlu Akintola: Tarihi olan bir kulübe ...
Kozan’da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kozan’da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu
Adana Valisi Elban: "20'ye yakın ev yangında hasar gördü" Vali Süleyman Elban, Adana'nın Kozan ilçesindeki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu, durumun dün akşamki kadar kötü olmadığını söyledi
YEREL HABERLER Adana Valisi Elban: "20'ye yakın ev yangında hasar ...
Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (5)
YEREL HABERLER Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı ...
5 Ocak Fatih Terim Stadı´nda yıkım işlemi başladı
YEREL HABERLER 5 Ocak Fatih Terim Stadı´nda yıkım işlemi başladı
Ceyhan'daki orman yangınına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Ceyhan'daki orman yangınına müdahale ediliyor
Zabıta müdürü kazada yaralandı
YEREL HABERLER Zabıta müdürü kazada yaralandı
Akintola: "Bu ligde çok iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum" Mavi-lacivertli ekibin Bolu kampı sürüyor Adana Demirspor’un yeni transferi Nijeryalı David Akintola, kampa katıldı
YEREL HABERLER Akintola: "Bu ligde çok iyi şeyler başaracağımıza ...
Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü’nden 2 güreşçiye milli davet
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesi Spor Kulübü’nden 2 güreşçiye milli ...