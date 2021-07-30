Babasını vurmak isterken başkasını vurdu Adana’da bir kişi az para veren babasını tabancayla vurmak isterken kavgayı ayırmak isteyen vatandaşı vurup kaçtıktan sonra babasını telefonla aradı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babasını vurmak isterken başkasını vurdu Adana’da bir kişi az para veren babasını tabancayla vurmak isterken kavgayı ayırmak isteyen vatandaşı vurup kaçtıktan sonra babasını telefonla aradı

İHA

Adana'da bir kişi az para veren babasını tabancayla vurmak isterken kavgayı ayırmak isteyen vatandaşı vurdu. Şahıs, olay yerinden kaçtıktan sonra babasını telefonla aradı.

Babasını vurmak isterken başkasını vurdu Adana’da bir kişi az para veren babasını tabancayla vurmak isterken kavgayı ayırmak isteyen vatandaşı vurup kaçtıktan sonra babasını telefonla aradı

Adana’da bir kişi az para veren babasını tabancayla vurmak isterken kavgayı ayırmak isteyen vatandaşı vurdu. Şahıs, olay yerinden kaçtıktan sonra babasını telefonla aradı.
Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bağımlı G.C.Ç. (17) nişanlısı tarafından terk edildi. Bunun üzerine G.C.Ç. Mersin’de yaşayan nişanlısıyla konuşmak için babası Gökhan Çelik’ten sabah saatlerinde 150 lira para istedi. Babası da 70 lira verince aralarında tartışma çıktı. G.C.Ç. babasından ısrarla 150 lira vermesini isteyince baba ile oğul arasındaki tartışma tabancalı kavgaya dönüştü. Babasından parayı alamayan genç ona tabanca doğrultunca araya Mustafa Doğan girdi. Bu arada genç, babasına 3 el ateş etti. Gökhan Çelik’in ayakkabısının ucundan bir mermi girdi. Seken mermilerden biri araya giren Mustafa Doğan’ın başına isabet etti. G.C.Ç. ise olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların olayı bildirmesi üzerine gelen ambulans ağır yaralanan Doğan’ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Bu arada polis ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. G.C.Ç.’nin annesi Fatma Çelik ise oğlunun babasıyla para yüzünden tartıştığını kavga çıktığı için kendisinin eve gittiğini belirtti. Anneanne Sevim Özdemir ise torununun babasını vurmak isterken kavgayı ayırmak isteyen masum birini vurduğunu ifade ederek, “Torunum bugün çıldırdı. Zaten uyuşturucu bağımlısı. Kızım kaçmasa onu da vuracaktı. Evde de bütün pencereleri kırdı” diye ağladı.
Baba Gökhan Çelik de oğlunun küs olduğu nişanlısıyla barışmak için Mersin’e gitmek istediğini bu nedenle kendisinden 150 lira istediğini anlatarak, “Ben de 70 lira verdim. İlla ki 150 lira isterim diye tutturup benimle kavga etti. Ben de vermeyince kavga çıkardı. Vurduğu adam ve diğerleri paranın üstene biz tamamlayalım dediler. Ancak buna rağmen tabancayı çekip bana 3 el ateş etti. Merminin biri ayakkabının ucunu deldi. Bir mermi ise kavgayı ayırmak isteyen adamın kafasına geldi” dedi.
Baba Çelik açıklama yaparken oğlu onu telefonla aradı. Baba Çelik telefonu açmadan cinayet ekiplerine verdi. Polis kaçan zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.
Yaralının ise durumunun ağır olduğu, ameliyata alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana´da 4 ilçedeki 6 noktada orman yangını sürüyor
YEREL HABERLER Adana´da 4 ilçedeki 6 noktada orman yangını sürüyor
Kozan'da yangın bölgesindeki vatandaşlara yemek dağıtılıyor
YEREL HABERLER Kozan'da yangın bölgesindeki vatandaşlara yemek ...
Kozan'da orman yangını devam ediyor, havadan müdahale başladı
YEREL HABERLER Kozan'da orman yangını devam ediyor, havadan müdahale ...
10 yıl önce bakkal dükkanı dün de evi yandı Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını devam ediyor Evi yanan Fatma teyze gözyaşlarıyla yardım istedi
YEREL HABERLER 10 yıl önce bakkal dükkanı dün de evi yandı Kozan ...
Yangında zarar görenlere psiko-sosyal ve ekonomik destek
YEREL HABERLER Yangında zarar görenlere psiko-sosyal ve ekonomik ...
Silikon heykellerle tıp tarihi Adana'daki İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi'nde tıp tarihinin önemli isimlerine silikon heykellerle adeta hayat veriliyor Müze, sadece turizme değil, tıp eğitimine de hizmet veriyor
YEREL HABERLER Silikon heykellerle tıp tarihi Adana'daki İlter Uzel ...
İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan son anda kurtardı
YEREL HABERLER İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan son anda ...
Tek odalı evinde yangın çıktı, giyecek kıyafeti bile kalmadı
YEREL HABERLER Tek odalı evinde yangın çıktı, giyecek kıyafeti bile ...
Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (9)
YEREL HABERLER Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı ...
Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Anne ve kızı orman yangınından AFAD ekibi kurtardı
Adana Demirspor attığı her gole 1000 fidan bağışlayacak
YEREL HABERLER Adana Demirspor attığı her gole 1000 fidan ...
Aladağ'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Aladağ'daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Kozan’daki orman yangını kısmen kontrol altında
YEREL HABERLER Kozan’daki orman yangını kısmen kontrol altında
Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (7)
YEREL HABERLER Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı ...
Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (6)
YEREL HABERLER Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı ...
Kozan´da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kozan´da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu
Adana'da "Akdeniz Gençlik Festivali" düzenlenecek
YEREL HABERLER Adana'da "Akdeniz Gençlik Festivali" düzenlenecek
Adana Demirsporlu Akintola: Tarihi olan bir kulübe geldiğimin farkındayım
YEREL HABERLER Adana Demirsporlu Akintola: Tarihi olan bir kulübe ...
Kozan’da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kozan’da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu
Adana Valisi Elban: "20'ye yakın ev yangında hasar gördü" Vali Süleyman Elban, Adana'nın Kozan ilçesindeki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu, durumun dün akşamki kadar kötü olmadığını söyledi
YEREL HABERLER Adana Valisi Elban: "20'ye yakın ev yangında hasar ...
Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı tablosu sabah ortaya çıktı (5)
YEREL HABERLER Kozan'da ikinci gününde devam eden orman yangının acı ...
5 Ocak Fatih Terim Stadı´nda yıkım işlemi başladı
YEREL HABERLER 5 Ocak Fatih Terim Stadı´nda yıkım işlemi başladı
Ceyhan'daki orman yangınına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Ceyhan'daki orman yangınına müdahale ediliyor
Zabıta müdürü kazada yaralandı
YEREL HABERLER Zabıta müdürü kazada yaralandı