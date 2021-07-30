Babasını vurmak isterken başkasını vurdu Adana’da bir kişi az para veren babasını tabancayla vurmak isterken kavgayı ayırmak isteyen vatandaşı vurup kaçtıktan sonra babasını telefonla aradı

Adana’da bir kişi az para veren babasını tabancayla vurmak isterken kavgayı ayırmak isteyen vatandaşı vurdu. Şahıs, olay yerinden kaçtıktan sonra babasını telefonla aradı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bağımlı G.C.Ç. (17) nişanlısı tarafından terk edildi. Bunun üzerine G.C.Ç. Mersin’de yaşayan nişanlısıyla konuşmak için babası Gökhan Çelik’ten sabah saatlerinde 150 lira para istedi. Babası da 70 lira verince aralarında tartışma çıktı. G.C.Ç. babasından ısrarla 150 lira vermesini isteyince baba ile oğul arasındaki tartışma tabancalı kavgaya dönüştü. Babasından parayı alamayan genç ona tabanca doğrultunca araya Mustafa Doğan girdi. Bu arada genç, babasına 3 el ateş etti. Gökhan Çelik’in ayakkabısının ucundan bir mermi girdi. Seken mermilerden biri araya giren Mustafa Doğan’ın başına isabet etti. G.C.Ç. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların olayı bildirmesi üzerine gelen ambulans ağır yaralanan Doğan’ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Bu arada polis ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. G.C.Ç.’nin annesi Fatma Çelik ise oğlunun babasıyla para yüzünden tartıştığını kavga çıktığı için kendisinin eve gittiğini belirtti. Anneanne Sevim Özdemir ise torununun babasını vurmak isterken kavgayı ayırmak isteyen masum birini vurduğunu ifade ederek, “Torunum bugün çıldırdı. Zaten uyuşturucu bağımlısı. Kızım kaçmasa onu da vuracaktı. Evde de bütün pencereleri kırdı” diye ağladı.

Baba Gökhan Çelik de oğlunun küs olduğu nişanlısıyla barışmak için Mersin’e gitmek istediğini bu nedenle kendisinden 150 lira istediğini anlatarak, “Ben de 70 lira verdim. İlla ki 150 lira isterim diye tutturup benimle kavga etti. Ben de vermeyince kavga çıkardı. Vurduğu adam ve diğerleri paranın üstene biz tamamlayalım dediler. Ancak buna rağmen tabancayı çekip bana 3 el ateş etti. Merminin biri ayakkabının ucunu deldi. Bir mermi ise kavgayı ayırmak isteyen adamın kafasına geldi” dedi.

Baba Çelik açıklama yaparken oğlu onu telefonla aradı. Baba Çelik telefonu açmadan cinayet ekiplerine verdi. Polis kaçan zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.

Yaralının ise durumunun ağır olduğu, ameliyata alındığı öğrenildi.

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