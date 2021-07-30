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Baba ile oğlunun kavgasını ayırmaya çalışırken başından vuruldu

DHA

Baba ile oğlunun kavgasını ayırmaya çalışırken başından vuruldu


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA´da kendisine para vermediği için tartıştığı babası Gökhan Ç.´ye (41) tabancayla ateş açan G.C.Ç. (17), kendilerini sakinleştirmeye çalışan Mustafa Doğan´ı (39) başından vurdu. Doğan ağır yaralanırken G.C.Ç. kaçtı. Gökhan Ç. gazetecilere olayı anlatırken, bu sırada oğlunun kendisini telefonla aradığı görüldü.
Olay, saat 09.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi´nde meydana geldi. Nişanlısı M.C. ile tartışan G.C.Ç., barışmak amacıyla Mersin´e gitmek için babası Gökhan Ç.´den para istedi. Olumsuz yanıt alınca evdeki camları ve eşyaları kıran G.C.Ç., yanına aldığı tabancayla babasının işlettiği büfeye gitti. Burada babasından 75 TL alan G.C.Ç., 75 lira daha vermesini istedi. Gökhan Ç. olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. G.C.Ç., belinden çıkardığı tabancayı babasının ayaklarına doğrultup ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri yerden sekip bu sırada kendilerini sakinleştirmeye çalışan ve bölgede değnekçilik yapan Mustafa Doğan´ın başına isabet etti. Doğan, kanlar içinde yere yığıldı, G.C.Ç. ise silahı bırakıp kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Doğan, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Doğan'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından eve gidip üzerini değiştirdiği belirlenen G.C.Ç.´nin yakalanması için çalışma başlattı.
OLAYI ANLATIRKEN, OĞLU ARADI
Oğlunun kendisinden para istediğini, vermeyince de eve ve iş yerine zarar verdiğini kaydeden Gökhan Ç., "Silah ve bıçak çekiyor sürekli, elinden alıyoruz. En son 150 TL para istedi, 75 TL verdim. Dükkana gelip `Yok, 150 TL vereceksin´ dedi, küfretmeye başladı. O sırada Mustafa araya girip, `Tamam, parayı ben vereyim. Babanla kötü konuşma´ dedi. Silahı çekip, bana 3 el ateş etti, adamı vurdu" diye konuştu.
Gökhan Ç. gazetecilere olayı anlattığı sırada oğlunun telefonla araması ise dikkat çekti.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-07-30 12:00:02

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