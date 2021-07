Adana´da 4 ilçedeki 6 noktada orman yangını sürüyor (5)

ÖMER ÇELİK YANGIN BÖLGESİNDE

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, beraberinde milletvekilleri Tamer Dağlı, Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru ve partisinin İl Başkanı Mehmet Ay ile Adana´nın Kozan ilçesindeki yangında zarar gören mahalleleri gezdi. Açıklamalarda bulunan Çelik, yangınlarda hayatını kaybedenler ve orman teşkilatındaki şehitler için rahmet diledi. Antalya Manavgat´taki büyük yangını hatırlatan Çelik, Kozan ve Aladağ ile Osmaniye ve Mersin´de hala yangınlarla mücadele edildiğini kaydetti. Yangınları söndürdükten sonra yaraların sarılacağını anlatan Çelik, resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

`EKOLOJİK TERÖR MUAMELESİ GÖRÜR´

İhmal, kasıt ve terör olayı fark etmeksizin ekolojik terör sayıldığını aktaran Çelik, "İnsan, hayvan ve bitki canlarına zarar veren her şey, insan hayatına da kasteder, tüm doğaya da kasteder. Bunların hepsi ekolojik terör muamelesi görür. Şimdi terör bunların içinde midir, değil midir? Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bütün soruşturmaları güçlü şekilde sürdürüyor. Netice olarak ortaya çıkan her şey vatandaşlarımızla paylaşılır ve gereği muhakkak suretle yapılır" dedi.

KOZAN KISMEN KONTROL ALTINDA

Orman teşkilatı, AFAD, sağlık ve güvenlik ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre, üstün tecrübeyle çalıştıklarını bildiren Ömer Çelik, yangınların son durumuna ilişkin şunları söyledi:

"Kozan´da yangın belli oranda kontrol altına alındı. Aladağ´da riskimiz hala devam ediyor. Geçmiş senelerde de yangın, bölgemize büyük zarar vermişti. Söndürülmesinin akabinde çalışmalar yapılmıştır. Burada deneyimli ekipler var. Vali Bey'in anlık olarak ilk başta bölgelerin tahliyesiyle ilgili karar alması, bir can kaybının olmasının önüne geçti."DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Bekir KARAKOCA

