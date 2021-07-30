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Adana'da 4 ilçedeki 6 noktada orman yangını sürüyor (6)

DHA

Adana'da 4 ilçedeki 6 noktada orman yangını sürüyor (6)


BİR MAHALLEYE DAHA YAKLAŞTI
Adana'nın İmamoğlu ilçesi Otluk ve Cırıtlar mahallelerinde çıkan orman yangını 3'üncü gününde Camili 2 Mahallesi'ne de yaklaştı. Mahalle, tedbir amaçlı boşaltılırken, ilçeden geçen karayolu trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / İmamoğlu Uğur SELÇİK
2021-07-30 19:23:42

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