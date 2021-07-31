Adana'da 4 ilçedeki 6 noktada orman yangını sürüyor (7)



KOZAN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını, kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmasının ise devam ettiğini duyurdu. 3 gün süren yangının bölgeye tam olarak ne kadar zarar verdiği ise yapılacak incelemenin ardından belli olacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan ADANA, (DHA)

2021-07-31 00:49:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.