Yangının ortasında annesiyle kalan kadın: "Tüfeğim yanımda olsa kendimi öldürecektim" Adana'daki orman yangınında mahsur kaldıkları evde yanmaktan son anda kurtarılan yaşlı anne ve kızı dehşet anlarını anlattı 60 yaşındaki Nesibe Öndeş: “Kendime sıkacaktım, ateşte yanmaktan iyidir” “Ekipleri görünce sevinçten çıldırdım” 92 yaşındaki Mesude Yücel: “Titriyordum, gözüm poyrazdan görmüyordu”

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında 92 yaşındaki annesiyle birlikte kurtarılan Nesibe Öndeş o anları gözyaşlarıyla anlattı. Tüfeğini hazırladığını, yanarak ölmektense kendini öldüreceğini söyleyen Öndeş, “Annem için korktum hep. Dört bir tarafımız alevlerle çevriliydi” dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün süren orman yangını gece saatlerinde kontrol altına alındı. Yangının ilk başladığı gün alevler Kızlarsekisi Mahallesi'ne ulaşınca valilik talimatıyla mahalle boşaltıldı. Ancak evleri mahallenin dışında kalan 92 yaşındaki Mesude Yücel ile 60 yaşındaki kızı Nesibe Öndeş evlerinde kaldı.

Evlerinin dört bir yanına alevler ulaşınca Nesibe Öndeş durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri de durumu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine aktardı.

Kısa süre içerisinde Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT) ile birlikte yaşlı anne ve kızın evine gelen ekipler her ikisini de alevler arasından kurtardı. Hastaneye kaldırılan anne ve kızın tedavileri tamamlandı.

Yangından sadece 12 koyunu telef olan, evi yanmayan Nesibe Öndeş tekrardan evine döndü. 92 yaşındaki Mesude Yücel ise Kozan ilçesindeki kızının evine gitti.

Olayı gözyaşlarıyla anlatan Nesibe Öndeş, “Tüfeğim, televizyonumu götürdüm tarlanın ortasına bıraktım. Arkasına jandarmayı aradım. Jandarma bana Kızlarsekisi Mahallesi’ni boşalttık dedi. Bende biz buradayız. Annem var 90 yaşında. Allah rızası için gelin dedim. Alevler her tarafımızı sarmıştı” dedi.



“4 ateşin arasında kaldık”

Yaşlı annesinin yürüyemediği için yangının ortasında kaldıklarını belirten Öndeş, “Ev cayır cayır yanıyordu. İnsan çığlıkları vardı ve alevler gökyüzüne yükselmişti. ‘Anne gel Allah rızası için gidelim diyorum’ ama annem yürümüyor. Tüfeğim yanımda olsa kendimi öldürecektim. Dumanın içinde kaldık. Ateş karşıdan çıktı buraya geldi. 4 ateşin arasında kaldık. Annem de ortaya çöktü. Yürümüyor” ifadelerini kullandık.



“Çığlık sesleri çok kötüydü”

Annesinin gözü önünde yanmasına yüreğinin dayanamadığını aktaran Nesibe Öndeş daha sonra şunları söyledi: “Bir süre sonra ekipler geldi ama ben ağlamaktan bittim. Tansiyonum çıkmış. Annemi aldı ambulansa götürdüler, ben sevinçten çıldırıyorum. Ancak o korku, o çığlık sesleri çok kötüydü. Ben kendimden korkmuyorum ama annemden korkuyorum. Yaşlı kadının gözümün önünde yanmasına yüreğim tahammül etmiyor.”



“Ateşte yanmaktan iyidir”

Ekipler gelmeden önce canlı canlı yanmak yerine kendini öldürmeyi düşündüğünü belirten Öndeş, “Tüfeğim iyi ki yanımda değildi. Sıkacaktım. Ateşte yanmaktan iyiydi. Dört tarafım alevler arasında kaldı. Annemin yüzünden kaçacak yerim olmadı. 10 metre kalmıştı alevlere. Allah rızası için bizi kurtarın çığlıkları atıyordum” diye konuştu.

Böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması için dua eden Öndeş, “Allah bir daha böyle bir felaketi yaşatmasın. Allah devletimize, o ekiplerimize zeval vermesin. Allah onlardan razı olsun” dedi.

92 yaşındaki Mesude Yücel ise olay anında korktuğunu, yürüyemediğini söyleyerek, “Jandarmalar düdük çalarak geldiler. Ben titriyordum artık. Gözüm görmüyordu poyrazdan. Emekleyerek kaçmaya çalıştık ama gidemez oldum kendimi yere attım ve kalkamaz oldum. Allah razı olsun ekiplerden. Beni kucaklarına alarak hastaneye götürdüler” ifadelerini kullandı.

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