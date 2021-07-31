Adana'daki orman yangınları 4'üncü gününde kısmen kontrol altına alındı (2)

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YANAN ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan ve komşu İmamoğlu ilçesine sıçrayan orman yangını, gece saatlerinde söndürüldü. İmamoğlu'nun Otluk ve Camili 2 köyüne kadar dayanan yangın söndürüldükten sonra yanan alan, havadan görüntülendi. Simsiyah olan ormanlık alan, dronla çekilen görüntülerde yer aldı. Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞIUğur SELÇİK/ İMAMOĞLU (Adana), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / İmamoğlu Yusuf KANTARLI

2021-07-31 12:58:42



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