Adana´da Mario Balotelli izdihamı

Can ÇELİK Yaşar Can SERİNTÜRK / ADANA, (DHA) Adana Demirspor´un yeni transferi İtalyan oyuncu Mario Balotelli takımının Bolu kampından ayrılıp Adana´ya geldi. Havalimanında Balotelli´yi karşılayan Adana Demirspor taraftarları, futbolcuya dokunmak için izdiham yarattı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor´un, kariyerinde daha önce önemli kulüplerde forma giymiş yeni transferi Mario Balotelli, takımının Bolu kampından izin alarak Adana´ya geldi. Havalimanına inen Balotelli´yi yaklaşık 1000 kişilik bir taraftar grubu karşıladı. Sloganlarla futbolcunun gelmesini bekleyen Adana Demirsporlu taraftarlar, Balotelli´nin alana gelmesiyle İtalyan futbolcuya dokunmak için birbiriyle yarıştı. Polis kortejiyle kendisini almaya gelen araca zorlukla ulaşan Bolatelli, daha sonra evine doğru yola çıktı. Havaalanının çıkışında meşale yakan taraftarlar Balotelli´yi evine uğurladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Taraftarların slogan atmaları
Taraftarlardan sevinç gösterileri
Balotelli´nin havaalanından çıkışı
Taraftarların Balotelli´ye sevgi gösterisi
Yaşanan izdiham
Balotelli´nin araca binişi
Meşalelerle uğurlanmasıHaber: Can ÇELİK Kamera: Yaşar Can SERİNTÜRKDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-07-31 19:19:38
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