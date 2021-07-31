Adana´da Mario Balotelli izdihamı

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Can ÇELİK Yaşar Can SERİNTÜRK / ADANA, (DHA) Adana Demirspor´un yeni transferi İtalyan oyuncu Mario Balotelli takımının Bolu kampından ayrılıp Adana´ya geldi. Havalimanında Balotelli´yi karşılayan Adana Demirspor taraftarları, futbolcuya dokunmak için izdiham yarattı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor´un, kariyerinde daha önce önemli kulüplerde forma giymiş yeni transferi Mario Balotelli, takımının Bolu kampından izin alarak Adana´ya geldi. Havalimanına inen Balotelli´yi yaklaşık 1000 kişilik bir taraftar grubu karşıladı. Sloganlarla futbolcunun gelmesini bekleyen Adana Demirsporlu taraftarlar, Balotelli´nin alana gelmesiyle İtalyan futbolcuya dokunmak için birbiriyle yarıştı. Polis kortejiyle kendisini almaya gelen araca zorlukla ulaşan Bolatelli, daha sonra evine doğru yola çıktı. Havaalanının çıkışında meşale yakan taraftarlar Balotelli´yi evine uğurladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Taraftarların slogan atmaları

Taraftarlardan sevinç gösterileri

Balotelli´nin havaalanından çıkışı

Taraftarların Balotelli´ye sevgi gösterisi

Yaşanan izdiham

Balotelli´nin araca binişi

Meşalelerle uğurlanmasıHaber: Can ÇELİK Kamera: Yaşar Can SERİNTÜRKDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-07-31 19:19:38



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