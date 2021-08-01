KPSS’ye son anda yetiştiler Adana’da 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’na bazı adaylar son anda yetişti Geç kalan bazı adayları ise trafik polisi motosikletiyle sınava yetiştirdi

Adana’da 2021Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’na bazı adaylar son anda yetişti.

2021Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Saat 10.15'te Genel YetenekGenel Kültür sorularıyla başladı. Sınav saat 10.15’te başlamasına rağmen adaylar saat 10.00’dan sonra sınava alınmadı. Bu nedenle bazı adaylar sınava son anda yetişti.

Görevliler salona alınmaya 10 dakika kala sürekli uyarıda bulundu. Bazı adaylar görevlilerin 3 dakika kaldı demesine rağmen yavaş yavaş gelmesi dikkat çekti. Bazı adayların ise sınava yetişmek için koştuğu görüldü. Bir kadın aday ise sınav salonuna trafik polisi tarafından yetiştirildi. Görevliler adayları dedektörle didik didik aradıktan sonra sınav salonlarına aldı. Bir kadın adayın küpesi de görevli tarafından çıkartıldı.

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