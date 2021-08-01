Yardım çığlıkları hayvanlarını kurtarmaya yetmedi



Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ALADAĞ,(Adana),(DHA)-ADANA'nın Aladağ ilçesi Topallı Mahallesi'nde orman yangının ilk çıktığı anlarda evine yaklaşan alevlere kovayla su taşırken yardım isteyen Mustafa Duysak'ın (42) 2 ineği öldü 1'i de ağır yaralandı. 6 küçükbaş hayvanının alevlerden kaçıp kaybolduğunu anlatan Duysak, ahırının tamamen yandığını, evinin bir kısmının da kullanılamaz hale geldiğini anlattı.

İlçede 28 Temmuz gecesi Topallı, Boztahta Mahalleleri'nde çıkan yangınlar dün kontrol altına alındı. Topallı Mahallesi'nde 18 ev yandı ve yüzlerce dönüm orman kül oldu. Soğutma çalışmalarının sürdüğü mahallede yangının geride bıraktığı tahribat ise yürekleri sızlattı. Birçok ev kullanılamaz hale gelirken, geçimini hayvancılıkla sağlayan besicinin de hayvanları öldü.

ÇOCUKLARINI KURTARDI, DÖNDÜĞÜNDE HER ŞEYİN YANDIĞINI GÖRDÜ

Çiftçi Mustafa Duysak ise yangının başladığı saatlerde eline aldığı kova ile yangını söndürmeye çalıştı, bir yandan da cep telefonuyla o anları görüntüledi. Duysak'ın gözyaşları içerisinde feryat etmesi ile ölen hayvanlarını göstermesi yürek burktu. 2 ineğinin öldüğünü ve 1 ineğinin ise durumunun ağır olduğunu söyleyen Duysak, "Yangın ilk çıktığında ilk önce çocuklarımı merkeze bıraktım. Geri döndüğümde her şeyin yandığını gördüm. Hayvanlarımı kurtaramadım. 10 ton buğdayım, 4 ton ise arpam kül oldu. Bine yakın saman balyam yandı. Zararım çok büyük. Evim, ahırım harap oldu. Ne yapacağımı bilmiyorum´´ dedi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Aladağ Yusuf KANTARLI

2021-08-01 12:11:45



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