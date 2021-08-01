Yardım çığlıkları hayvanlarını kurtarmaya yetmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yardım çığlıkları hayvanlarını kurtarmaya yetmedi

DHA

Yardım çığlıkları hayvanlarını kurtarmaya yetmedi


Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ALADAĞ,(Adana),(DHA)-ADANA'nın Aladağ ilçesi Topallı Mahallesi'nde orman yangının ilk çıktığı anlarda evine yaklaşan alevlere kovayla su taşırken yardım isteyen Mustafa Duysak'ın (42) 2 ineği öldü 1'i de ağır yaralandı. 6 küçükbaş hayvanının alevlerden kaçıp kaybolduğunu anlatan Duysak, ahırının tamamen yandığını, evinin bir kısmının da kullanılamaz hale geldiğini anlattı.
İlçede 28 Temmuz gecesi Topallı, Boztahta Mahalleleri'nde çıkan yangınlar dün kontrol altına alındı. Topallı Mahallesi'nde 18 ev yandı ve yüzlerce dönüm orman kül oldu. Soğutma çalışmalarının sürdüğü mahallede yangının geride bıraktığı tahribat ise yürekleri sızlattı. Birçok ev kullanılamaz hale gelirken, geçimini hayvancılıkla sağlayan besicinin de hayvanları öldü.
ÇOCUKLARINI KURTARDI, DÖNDÜĞÜNDE HER ŞEYİN YANDIĞINI GÖRDÜ
Çiftçi Mustafa Duysak ise yangının başladığı saatlerde eline aldığı kova ile yangını söndürmeye çalıştı, bir yandan da cep telefonuyla o anları görüntüledi. Duysak'ın gözyaşları içerisinde feryat etmesi ile ölen hayvanlarını göstermesi yürek burktu. 2 ineğinin öldüğünü ve 1 ineğinin ise durumunun ağır olduğunu söyleyen Duysak, "Yangın ilk çıktığında ilk önce çocuklarımı merkeze bıraktım. Geri döndüğümde her şeyin yandığını gördüm. Hayvanlarımı kurtaramadım. 10 ton buğdayım, 4 ton ise arpam kül oldu. Bine yakın saman balyam yandı. Zararım çok büyük. Evim, ahırım harap oldu. Ne yapacağımı bilmiyorum´´ dedi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Aladağ Yusuf KANTARLI
2021-08-01 12:11:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düğün yolunda kazada ölen çift ve 3 kızı yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER Düğün yolunda kazada ölen çift ve 3 kızı yan yana ...
Düğün yolunda kazada ölenler gözyaşlarıyla uğurlandı Adana'daki kazada hayatını kaybeden 5 kişi için cenaze töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Düğün yolunda kazada ölenler gözyaşlarıyla ...
Prof. Dr. Tanır: Üçüncü doz aşıda BionTech ya da Sinovac tercihi fark etmez
YEREL HABERLER Prof. Dr. Tanır: Üçüncü doz aşıda BionTech ya da ...
Adana’da kadına şiddeti önleme seferberliği
YEREL HABERLER Adana’da kadına şiddeti önleme seferberliği
Şehit kızı başmüfettiş oldu Polis memuru babası kendisi 16 aylıkken şehit olan Nalan Özen 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne yükselip, başmüfettiş oldu
YEREL HABERLER Şehit kızı başmüfettiş oldu Polis memuru babası ...
AOSB girişimciler için Kuluçka Merkezi kuruyor
YEREL HABERLER AOSB girişimciler için Kuluçka Merkezi kuruyor
KPSS’ye son anda yetiştiler Adana’da 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’na bazı adaylar son anda yetişti Geç kalan bazı adayları ise trafik polisi motosikletiyle sınava yetiştirdi
YEREL HABERLER KPSS’ye son anda yetiştiler Adana’da 2021- Kamu ...
Kiminin evi, kiminin hayvanı yandı, geriye acı hikayeler kaldı Adana'nın Aladağ ilçesindeki orman yangınında 20 ev yandı, 8 hayvan telef oldu Evi yanan Hatice teyze, korku dolu anları gözyaşlarıyla anlattı Bahri amcanın baba yadigarı doğduğu ev yangında küle döndü
YEREL HABERLER Kiminin evi, kiminin hayvanı yandı, geriye acı ...
Kozan’da yangının yaraları imece usulü sarılıyor Orman yangınında evleri, bahçeleri ve hayvanları zarar gören vatandaşlar için sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve komşu köyler imece usulü yaraların sarılması için seferber oldu Evi yanan kadın: "Keşke yanmasaydı da yardımlar gelmeseydi"
YEREL HABERLER Kozan’da yangının yaraları imece usulü ...
Alevlere kafa tutan yeşil vatan savaşçıları Adana’da çıkan orman yangınına müdahale etmek için Türkiye’nin dört bir yanından gelen yangın söndürme ekipleri, 110 saatte yalnızca 10 saat uyuyarak yangınlara müdahale etti
YEREL HABERLER Alevlere kafa tutan yeşil vatan savaşçıları Adana’da ...
Ceyhan'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ceyhan'da trafik kazası: 2 yaralı
Adana´da Mario Balotelli izdihamı
YEREL HABERLER Adana´da Mario Balotelli izdihamı
Mario Balotelli’ye Adana’da coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Mario Balotelli’ye Adana’da coşkulu karşılama
Pozantı’daki orman yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Pozantı’daki orman yangını söndürüldü
Adana'nın 4 ilçesindeki yangınlar 72 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Adana'nın 4 ilçesindeki yangınlar 72 saatte ...
Adana'da düğün yolunda kaza: 5 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Adana'da düğün yolunda kaza: 5 ölü, 1 yaralı (2)- ...
Veteriner hekimler ve hayvanseverler, yangın mağduru hayvanlar için seferber oldu
YEREL HABERLER Veteriner hekimler ve hayvanseverler, yangın mağduru ...
Aladağ’da yanan ormanlık alanlar drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Aladağ’da yanan ormanlık alanlar drone ile ...
Aladağ yangını kısmen kontrol altında Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik: “20 ev yandı, 8 hayvan telef oldu”
YEREL HABERLER Aladağ yangını kısmen kontrol altında Aladağ Belediye ...
Karalar: "Yaralarımızı hep birlikte saracağız" Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yangın bölgelerine gitti, vatandaşların sorunlarını yerinde görüp, destek olacaklarını söyledi
YEREL HABERLER Karalar: "Yaralarımızı hep birlikte saracağız" Adana ...
Adana'daki orman yangınları 4'üncü gününde kısmen kontrol altına alındı (2)
YEREL HABERLER Adana'daki orman yangınları 4'üncü gününde kısmen ...
Adana'da düğün yolunca feci kaza: 5 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da düğün yolunca feci kaza: 5 ölü, 1 yaralı
Adana'da düğün yolunda kaza: 5 ölü, 1 yaralı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Adana'da düğün yolunda kaza: 5 ölü, 1 yaralı/ Ek ...
Adana'da düğün yolunda kaza: 5 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da düğün yolunda kaza: 5 ölü, 1 yaralı