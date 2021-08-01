Veteriner hekimlerden yangın fırsatçılarına tepki Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse, yaralı hayvan fotoğrafı paylaşıp bağış talebinde bulunanlara halkın kanmamasını istedi Köse: "Fotoğrafını paylaştıkları yaralı hayvanlar Kozan bölgesindeki serbest veteriner hekim arkadaşlarımızın müdahale ettikleri hayvanlar"

Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse, orman yangınlarından etkilenen hayvanların fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıp, tedavileri için bağış kampanyası başlatan kişilerin alenen dolandırıcı olduğunu belirterek, vatandaşlara kanmamaları uyarısında bulundu. Köse, Adana'nın 4 ilçesinde 6 noktada çıkan orman yangınlarının daha ilk gününde ‘acil müdahale timleri’ oluşturduklarını, veteriner hekimlerin bütün tedavileri ve ilaç desteğini ücretsiz karşıladığını söyledi.

Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse, bölgedeki orman yangınlarında ücretsiz bir şekilde sağlık hizmeti götürmeye devam edeceklerini belirterek, ilaç ve veteriner hekim sayısı bakımından bu sorumluluğu kaldırabilecek güçte olduklarını dile getirdi. Orman yangınlarından etkilenen hayvanların fotoğraflarını paylaşıp bağış kampanyası başlatan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyaran Köse, "Acil müdahale timlerimizin telefonlarını sosyal medyada paylaştık ve yangından etkilenen mahalle veya köylerdeki muhtarlara da dağıttık. Belirli aralıklarla da bölgede yer alıyoruz. Sosyal medyada bazı fırsatçılar ‘Veteriner hekimler ücretsiz tedaviyi kabul etmiyor’ diyerek yaralı hayvan fotoğrafları paylaşmak suretiyle para toplama kampanyası başlatmış. Aldığımız duyumlara göre ciddi meblağlar elde etmişler. Fotoğrafını paylaştıkları yaralı hayvanlar da Kozan bölgesindeki serbest veteriner hekim arkadaşlarımızın müdahale ettikleri hayvanlar. Vatandaşlarımız bu dolandırıcılara kesinlikle kanmasınlar. Yetkililere duyurumuzu ihbar kabul edip suç duyurusunda bulunmaları çağrısı yapıyorum. Halkımızın bu acılarını istismar etmek alçaklıktır" dedi.

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