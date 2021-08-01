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Bakan Yanık: "21 milyon lira kaynak aktarıldı, eksik oldukça aktarım devam edecek" Kozan’daki yangın bölgesinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık: “Biz vatandaşımızın kederine ortak olmak, sevincini çoğaltmak anlayışıyla hareket ediyoruz” “Türkiye’nin orman varlığını arttıran bir siyasi irade var”

İHA

Bakan Yanık: "21 milyon lira kaynak aktarıldı, eksik oldukça aktarım devam edecek" Kozan’daki yangın bölgesinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık: “Biz vatandaşımızın kederine ortak olmak, sevincini çoğaltmak anlayışıyla hareket ediyoruz” “Türkiye’nin orman varlığını arttıran bir siyasi irade var”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “21 milyon lira sırf bu yangınlar sebebiyle sosyal yardım ve dayanışma vakıflarına kaynak aktarımı yapmış olduk. Arkadaşlarımızın tespitleri devam ediyor. Eksik kalan oldukça kaynak aktarımı devam edecek” dedi.
Adana'nın Kozan ilçesindeki yangın bölgesini ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Kozan Yangın Yönetim Merkezi’nde yetkililerle bir toplantı yaptı. Toplantıya Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşin Işıkveren, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana milletvekilleri Abdullah Doğru, Tamer Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, Kozan Belediye Başkanvekili Soner Uzun ve çok sayıda kurum müdürü katıldı. Toplantıda ilk olarak Kozan Kaymakamı Gürçam, bölgedeki yangınla ilgili bilgiler verdi.

“Hızlıca ağaçlandırmalar yapılacak”
Brifing sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, vatandaşların yangın sebebiyle uğradığı zararın en hızlı şekilde giderileceğini belirterek, “Adana'mıza, Kozan ve Aladağ’a çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Son günlerde yaz şartları, bölgenin coğrafi şartları nedeniyle 5 ayrı ilimizde orman yangınları meselemiz var. Bundan dolayı çok üzgünüz. Adana ve Osmaniye’de bizi teselli eden tek husus can kaybının olmaması. Çünkü Antalya’da can kayıplarımız var. Dün Antalya’daydım. Bugün de Adana ve Osmaniye’ye geleceğimi Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Çok selamları var. Bütün bölgelerimizi yakından takip ediyoruz. Vatandaşımızın yangın sebebiyle uğradığı her türlü zarar muhakkak giderilecek ve zararlar karşılanacak. Can kaybı olmaması bizim için önemli. Yanan varlıklarımız yeşil vatan bizim için. Hızlıca ağaçlandırmalar yapılacak” diye konuştu.

“Bizim için can her şeyden önemli”
AK Parti iktidarının Türkiye’nin orman varlığını arttıran bir siyasi irade olduğunu kaydeden Yanık, “Türkiye’nin orman varlığını arttıran bir siyasi irade var. Aynı zamanda vatandaşımızın da kampanyalar başlatarak ağaçlandırmaya başlama talepleri bizim için anlamlı. Can kaybı olmaması bizim için önemli. Malı bir şekilde telafi ederiz. Bütün kurumlarımız koordineli bir şekilde gerekeni yapıyor ama can bizim için önemli. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hizmet üretiyoruz. Bu afetin de başından itibaren bütün kurumlarımız çok hızlıca organize oldular. Ben hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“21 milyon lira kaynak aktardık”
Yangın bölgelerine toplam 21 milyon lira kaynak aktarımı yapıldığını ifade eden Bakan Yanık, şunları söyledi:
“Aladağ’a ilk etapta 500 bin lira gönderdik, ikinci etapta da 1 milyon lira gönderdik. Toplamda 1 buçuk milyon lira aktardık. Kozan içinde ilk etapta 3 milyon lira aktarım yaptık. Kamuoyu ile de paylaştık. Aynı şekilde Osmaniye’nin Kadirli ilçesi için 1 milyon, merkez için de bugün talimatını verdik 1 milyon lira kaynak aktarımı yapmış olduk. Diğer illerimizde Antalya Akseki için 1 milyon, Manavgat’a önce 4, sonra 6 milyon olmak üzere toplamda 10 milyon lira kaynak aktardık. Mersin Aydıncık için 500 bin lira, Mersin merkez için de 1 buçuk lira olmak üzere toplamda 2 milyonluk kaynak aktardık. Muğla için de 1 buçuk milyon başlangıç itibarıyla aktarım yaptık. Toplamda bizim bakanlığımız 21 milyon lira sırf bu yangınlar sebebiyle sosyal yardım ve dayanışma vakıflarına kaynak aktarımı yapmış oldu. Arkadaşlarımızın tespitleri devam ediyor. Eksik kalan oldukça kaynak aktarımı devam edecek. Biz vatandaşımızın kederine ortak olmak, sevincini çoğaltmak anlayışıyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla böyle zamanlarda çok hızlı koordine olup öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması, sonra da kalıcı ihtiyaçların tespiti bizim için öncelikli. Böyle zamanlarda olabildiğince birbirimize kenetlenerek yaralarımızı ne kadar hızlı sararsak amaca hizmet etmiş sayarız kendimizi.”

“Kaostan beslenen, moral bozmak için çalışan hareketleri görüyoruz”
Asılsız haberlere de itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Yanık, “Böyle zamanlarda kaostan beslenen, moral bozmak için çalışan hareketleri görüyoruz. Ama şükürler olsun ki milletimiz bu provokatif hareketlere prim vermedi, vermeyecektir. Bütün kamu kurum ve kuruluşları organize şekilde hareket ediyorlar. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreci de çok yakından birebir anlık takip ediyoruz” dedi.
Bakan Yanık, Kızlarsekisi ve Gökgöz mahallelerinde evi yanan vatandaşlar ile de bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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