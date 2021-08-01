Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'den özür diledi

Adana Demirpor Kulübü Başkanı Murat Sancak, dün yeni transferleri Balotelli'yi havalimanında karşılayan mavilacivertli taraftarların, Fenerbahçe Kulübü'ne karşı yapılan kötü tezahüratlardan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, sarılacivertli camiadan özür diledi.

Başkan Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı. Dün Balotelli'ye havaalanında yapılan karşılamada, ülkemizin değerli kulübüne yapılan küfür beni derinden üzmüş olup, tekrarı yaşanmaması adına herkesin duyarlı olmasını rica ediyorum. Bundan dolayı ben Fenerbahçe camiasından özür dilerim" dedi.

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