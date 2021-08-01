

Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ALADAĞ, (Adana), (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'nın Aladağ ilçesinde yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Akşener, "Orman kundaklayanların 'terör suçlusu' sayılması için kanun teklifi hazırlayacağız" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, Adana´nın Aladağ ilçesinde 28 Temmuz´da saat 17.00 sıralarında çıkan ve dün kontrol altına alınan yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu. Alevlerden etkilenen Topallı Mahallesi´nde mağdur olan ailelerle bir araya gelen Akşener, bölgeye siyaset yapmak için gelmediğini, vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında bilgi paylaşımı için geldiğini söyledi.

KUNDAKÇILAR İÇİN KANUN TEKLİFİ

Bölgeye geldiğinde yanan ağaçları görünce derinden etkilendiğini ifade eden Akşener, "Yangınlarda, kundaklama tespit edilirse, şüphelilerinin cezalandırılması ve halkın bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor. Orman kundaklayanların 'terör suçlusu' sayılması için kanun teklifi hazırlayacağız. Yanan alanların yeniden eski günlerine kavuşması için gereken hassasiyeti göstereceğiz" diye konuştu.

YAKININI KAYBEDEN AİLEYE BAŞSAĞLIĞI

Akşener, daha sonra öğle saatlerinde soğan sermek için yaşadıkları evin ahırındaki çatıya çıkan ve çinko kaplamanın çökmesi sonucu düşerek hayatını kaybeden Ümmü Gülsüm Güner´in (40) ailesini ziyaret etti. Ümmü Gülsüm Güner´in eşi Halil Güner´le (48) bir süre sohbet eden Akşener, dua okuyup, aileye başsağlığı diledi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Aladağ Anıl ATAR

2021-08-01 21:04:34



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