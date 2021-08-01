2 kadın soğan sererken çöken çatıdan düştü; 1 ölü (2)

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HASTANEDE ÖLDÜ

Adana´nın Aladağ ilçesinde ahırın çatısındaki çinko kaplamanın üzerine soğan serdiği sırada meydana gelen çökme sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Ümmü Gülsüm Güner (40), kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Aladağ ADANA, (DHA)

2021-08-01 22:24:21



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