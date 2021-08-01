Kozan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Adana´nın Kozan ilçesinde, 2´si çocuk 6 kişinin yaralandığı trafik kazasında sürücü Ali Rıza Eren´in (55) durumu ağırlaşınca Adana Şehir ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Eren, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-08-01 22:33:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.