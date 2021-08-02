Kozan'da trafik kazası: 1 yaralı

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Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kozan Adana karayolu sebze hali civarında meydana gelen kazada Serpil C. idaresindeki 01 COK 22 plakalı otomobil Adana istikametinden Kozan'a ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında portakal ağaçlarına çarparak durabildi.

Kaza sonrası yaralı otomobil sürücüsü olay yerine çağrılan ambulans tarafından hastaneye kaldırıldı.

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