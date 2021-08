Seyhan’dan yangın mağdurları için dayanışma ağı

Seyhan Belediyesi, Adana’nın Aladağ, Kozan, İmamoğlu ilçelerinde yaşanan ve yerleşim alanlarını da etkileyen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için “Dayanışma Ağı” kampanyasını başlattı. Yangın nedeniyle evleri, ekinleri yanan, hayvanlarını yitiren bölge halkının ihtiyacı olan her türlü malzeme toplanarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Yangınların başladığı ilk günden itibaren arazöz, greyder ve kepçelerle ile söndürme çalışmalarına destek veren Seyhan Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla da yangınlardan etkilenen vatandaşların yemek, su ile geçici barınma ve kıyafet gibi acil ihtiyaçlarını karşılamak için aralıksız görev yapıyor.

Yangın bölgelerinde incelemelerde bulunup, yangının mağdur ettiği vatandaşların acısına ortak olan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan Belediyesi olarak bölge halkının maddi ve manevi olarak yanlarında olacaklarını belirtti. Akay, “Yüreklerimize yakan bu acı günleri, hep birlikte dayanışmayla aşacak, yaralarımızı birlikte saracağız. Belediyemizin imkanları ölçüsünde bölge halkına elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Bu acıyı yüreğinde hissedip, yangın nedeniyle mağdur olan yurttaşlarımızla dayanışmak isteyen hemşehrilerimize de aracılık yapmak için ‘Dayanışma Ağı’nı kurduk. Yurttaşlarımız gıda, su, kıyafet, çadır, yatak, ocak, buzdolabı, mobilya, battaniye, hayvan yemi, temizlik malzemesi, çocuk bezi, mutfak araç gereçleri gibi her tür malzemeyi Yeşilyurt Mahallesi, Karafat Caddesi, salı pazarı yanındaki çok amaçlı tesisimize ulaştırabilir ya da 0322 432 74 74 1433 1118 0543 774 89 95 numaralı telefonlardan belediyemize ulaşabilir” dedi.

