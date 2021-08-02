Adana’da anız yangını ormana sıçradı Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’nın Karaisalı ilçesinde anız yangını ormanlık alana sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Karaisalı ilçesi Küçükçınar mevkisindeki tarlada anız yakılması sonucu alevler ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye ekipler sevk edilirken, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.