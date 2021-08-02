Adana'da orman yangını (1)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Güven ÖZGÜL/ ADANA, (DHA)ADANA'nın Küçükçınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıkarken, alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Çukurova ile Karaisalı ilçeleri sınırındaki Küçükçınar Mahallesi'nde, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince karadan ve havadan müdahale ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Karaisali Güven ÖZGÜL

2021-08-02 15:29:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.