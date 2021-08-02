Sulama kanalına giren genç kayboldu, ağabeyi gözyaşı döktü

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Yusuf KANTARLI-Yaşar Can SERİNTÜRK/ADANA,(DHA)-ADANA´da serinlemek için sulama kanalına giren 17 yaşındaki Ahmet Alabacı, akıntıya kapılarak kayboldu. Dalgıç polisler, genci bulmak için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi´nde yaşandı. Serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte Devlet Su İşleri´ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Ahmet Alabacı, bir süre yüzdükten sonra çırpınarak gözden kayboldu. Olayı gören arkadaşları durumu polise ve Alabacı´nın ailesine haber verdi. Kanala gelen su altı polisleri Alabacı´yı aramaya başladı.

Gencin ağabeyi Muhammed Alabacı da haberi alınca sulama kanalına geldi. Gözyaşı döken Alabacı, çaresizce çalışmaları izledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-08-02 16:51:52



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