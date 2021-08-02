Adana’daki orman yangını kontrol altına alındı

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Adana'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Küçükçınar Mahallesi'nde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Çukurova ilçesine bağlı Küçükçınar Mahallesi'nde başlayan yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürürken, alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat boyunca havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, helikopterlerin arka arkaya doğru atışlar yapması sonucu yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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