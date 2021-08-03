Kozan Belediyesinde borçlanma yetkisi reddedildi

Kozan Belediyesinin Ağustos ayı olağan meclis toplantısında araç ve iş makinelerinin alınması için Belediye Başkanı Kazım Özgan'a borçlanma yetkisi teklifi yine reddedildi.

Kozan Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı Başkan Kazım Özgan başkanlığında gerçekleştirildi. Özgan, Kozan'daki orman yangınlarında belediyenin neler yaptığına anlattı.

Meclise birinci gündem maddesi olarak gelen Kozan Belediyesine araç ve iş makinelerinin yetersizliği nedeniyle belediye meclisinden 500 adet çöp konteynırı, bir adet greyder, 3 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı alımı için yaklaşık 5 milyon 750 bin TL’lik borçlanma yetkisi ile gündeme gelen oylamada Cumhur İttifakının oyları ile reddedildi.

2019 yılı son aylarında yapılan meclis toplantısında araç ve iş makinesi alımı ile ilgili olarak Belediye Başkanı Kazım Özgan'a yetki verilmişti. İller Bankası'ndan kullanılacak olan kredinin 2020 yılına denk gelmesinden dolayı İller Bankası Kozan Belediyesi'ne zaman aşımına uğradığı için kredi veremeyeceğini, yeniden meclis kararının olması gerektiğini bildirdi.

Yeniden meclise getirilen araç ve iş makinesi alımı ile ilgili olarak gündem maddesi yine reddedildi. Cumhur İttifakı üyeleri bunun daha detaylı araştırılıp önümüzdeki ay yeniden meclise getirilmesi gerektiğinin altını çizdiler.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve diğer meclis üyeleri de önümüzdeki aya bırakıldığı takdirde konunun yine zamanaşımına uğrayabileceğini meclisin karar alması gerektiğini vurguladılar.

Karar alındıktan sonra konuşan Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı, muhtarların özellikle çöp konteynırı konusunda kendisini sürekli sıkıştırdığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.