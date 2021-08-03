Engelli gencin tehlikeli yolculuğu Önce takdir sonra tepki topladı Bir bacağı olmayan engelli bir kişinin trafikte bisiklet sürerken kamyonete tutunup gitmesi görenleri şaşırttı

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Adana'da bir bacağı olmayan engelli bir kişinin trafikte bisiklet sürerken kamyonete tutunup yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü.

Adana’da trafikte bir bacağı olmadan bisiklet süren bir kişi görenlerin takdirini topladı. Ancak tek ayağıyla pedal çevirerek trafikte ilerleyen engelli gencin daha sonra yanından geçen kamyonete tutunup gittiği görüldü. Engelli genç bir süre tehlikeye aldırmadan kamyonete tutunup tehlikeli yolculuğunu sürdürdü.

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