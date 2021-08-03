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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bilgili: "Yaralar en hızlı şekilde sarılacak"

İHA

Başkan Bilgili: "Yaralar en hızlı şekilde sarılacak"

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Avukat Yusuf Bilgili, Aladağ ve Kozan ilçelerinde çıkan yangında yaraların en hızlı şekilde sarılacağını söyledi.
Başkan Bilgili, yaptığı açıklamada, yangın boyunca devletin tüm birimlerinin sahada yer aldığını belirterek, sosyal medya provokasyonlarına karşı vatandaşları uyardı.
"Devlet millet el ele" diyen Bilgili, afetten kaos oluşturmak isteyenlere karşın Çukurova halkının afetlerde birlik ve beraberliğinin örnek teşkil ettiğini belirterek bu yangının yaralarının hızla sarılacağını kaydetti.
Yangının başlaması ile birlikte orman teşkilatının canı pahasına alevler içinde olduğunu ifade eden Bilgili, "Bu yangında rüzgarın şiddeti 70 kilometreden hızlı iken hızla büyüyen alevlerden hiçbir vatandaşımızı kaybetmeden yangının üstesinden gelen ormancılarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Devletimizin bakanları, kaymakamlığımız, kolluk güçlerimiz, sosyal yardımlaşma personelimiz, Kızılay, AFAD ve hayırsever yüzlerce vatandaşımızın bölgeye desteği ile bu yaralar en kısa sürede hızlı şekilde sarılacak. Afet bölgesi ilan edilmesi ile TOKİ konutları hızla başlayacak. Adana milletvekillerimiz Jülide Sarıeroğlu, Abdullah Doğru, Tamer Dağlı, Ahmet Zembilci, Mehmet Şükrü Erdinç hergün Kozan ve Aladağ ilçemizde yangınzede vatandaşlarımız ile el ele verdiler. Kurulan AFAD çadırlarında vatandaşlarımızın mağdur olamaması için Kızılay tüm desteğini vermekte. Vatandaşlarımızın devlete olan güveni ile en kısa sürede bu acının yerini yeşeren ormanlarımız, inşa edilen evlerimiz ile en kısa sürede kara günleri geride bırakıp güzel günlerde yine o yeşil ormanlarımızda olacağız. Buradan diğer illerimizdeki yangınzede vatandaşlarımıza da acılarını paylaşarak destek olduğumuzu ifade etmek isteriz. Yaralarımızı millet olarak sarmaya bu afetinde üstesinde geçmişte verdiğimiz mücadeleler gibi geleceğiz. Tüm bakanlarımız ve kurum yetkililerimiz ile sahadayız. Ülkemize geçmiş olsun” dedi.

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