Yüreğir’de satranç turnuvasına yoğun ilgi Başkan Kocaispir: “Yüreğir spor tesisleri bakımından çok şanslı bir yer olacaktır”

Yüreğir Belediyesinin destekleriyle Adana Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Küçükler ve Yıldızlar Satranç İl Şampiyonası düzenleniyor. Yüreğir Kültür Merkezinde düzenlenen şampiyonaya 125 yarışmacı katılıyor. Müsabakalar büyük çekişme içerisinde devam ediyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya özen gösterdik. Mevcut spor tesislerimizi her zaman gençlerimizin hizmetine sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Yeni spor tesislerimizin inşaatları büyük bir hızla devam ediyor. Yakın zamanda vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Yüreğir spor tesisleri bakımından çok şanslı bir yer olacaktır. Artık birçok etkinlikler Yüreğir’de yapılacaktır” şeklinde konuştu.

Satrancın çocuklar ve gençler için önemli bir uğraş olduğunu belirten Başkan Kocaispir, “Satranç, planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır. Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. Kendine güven duygusu aşılar ve bunu geliştirir” ifadelerini kullandı.

Turnuvaya yoğun ilgi gösteren gençler kıyasıya mücadele ediyor. Dereceye giren sporculara Yüreğir Belediyesi de sürpriz hediyeler verecek.

