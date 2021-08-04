Doğa Rutkay'ın ölen itfaiye eri mesajı duygulandırdı

Ünlü sanatçı Doğa Rutkay Kamal, Adana’da görevi başındayken kalp krizi geçirip hayatını kaybeden itfaiye eri Mustafa Kılınç’ın fotoğrafıyla paylaştığı mesajı duygulandırdı.

Türkiye'de art arda çıkan orman yangınlarının birçoğu kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde yangınlarla mücadele aralıksız olarak sürüyor. Ünlü isimler de üzüntülerini ve dualarını sosyal medya hesaplarından dile getirmeyi ihmal etmiyor.

O isimlerden biri de oyuncu Doğa Rutkay Kamal. Ünlü oyuncu, Adana'da nöbet sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 46 yaşındaki itfaiye eri Mustafa Kılınç'ın fotoğrafını paylaştı.

Instagram hesabından, henüz 46 yaşında hayatını kaybeden 17 yıllık itfaiye eri Mustafa Kılınç'ın fotoğrafını yayınlayan Doğa Rutkay Kamal, duygusal bir mesaj kaleme aldı. Sanatçı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Evlatlarımın en heyecan duyduğu, en görmek istediği, hiç görmedikleri halde hayran oldukları bir kurumdu itfaiye. Sanırım okuduğum kitaplarda, kahramanlıklarıyla anlattığım hikayelerde hep hoşlarına gitmişti.

Takip edenlerim bilir; yakın zamanda onları alıp Kemerburgaz İtfaiyesine götürmüş tanıştırmıştık hatta. Şimdi gel gör ki, o kahramanlarımızdan acı haberler geliyor.

Kalbine yenilen 17 yıllık itfaiye eri, henüz 46 yaşında Mustafa Kılınç. Görevinin başında kalp krizi geçiriyor. Ne büyük bir acı. Şimdi gel de anlat evlatlarına! 'Yandı ülken' de! 'Vatanın yandı' de! 'Kahramanlar can verdi vatanı yaşatmak için' de!

Ama evlatlarıma bu kahramanları anlatacağım. Tek tek hatırlatacağım. Onlara iyi, merhametli ve vicdanlı insan olmayı ve çok sevdikleri erler gibi olma hissini, her türlü olumsuzluğa rağmen yüreklerinde bu duyguyu taşımalarını sağlayacağım.

Çok üzgünüm çok. Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerine, yakınlarına sabırlar dilerim. Ve şükranlarımı sunarım; Mustafa Kılınç ve nezdinde nice uykusuz, susuz, aç bitap ormanlarımızın ateşini söndürmek için çabalayan tüm emekçilere."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.