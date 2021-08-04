Başkan Çetin: "Anız yakmaya ağır cezalar verilmeli"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, anız yakanlara karşı caydırıcı tedbirler uygulanmasını istedi, ağır cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Soner Çetin başkanlığında toplanan Çukurova Belediye Meclisi toplantısında önceki gün Çukurova’nın Küçükçınar, Fadıl ve Bozcalar mahalleleri yakınlarındaki orman yangını gündeme geldi. Başkan Çetin, yangın haberini duyar duymaz olay yerine gittiğini belirterek, “Devletin tüm yetkilileri oradaydı. Biz de iş makinalarımızla, personelimle, tankerlerimizle çalışmalara destek olduk” dedi.

Bir vatandaşın çok yakınında bir yerde anız yakmak suretiyle orman yangınına sebep olduğunu söyleyen Başkan Çetin, “Ben de çiftçiliğin içinde olan biriyim. Anız yakma toprağa büyük zarar veriyor. Herkes bunu biliyor. Her sene Çukurova gibi bir ilçede yakılan anızlar sebebiyle hava ve çevre kirliliği oluşuruyor. Devamlı uyarı yapılıyor. Yapmayın arkadaşlar yazıktır günahtır. Toprağa zarar veriyorsunuz. Özellikle ormanın kıyısında bulunan tarlanın anızının yakılması cehaletin de ötesinde bir durum” şeklinde konuştu.

Orman yangını olduğu sırada anız yakanların toprağına devlet tarafından el konulmasının bile konuşulduğunu anlatan Başkan Çetin, “Cennet vatanımız ne hale geliyor, ormanlarımız yanıyor. Bu kadar insan seferber olmuş, herkes seferber olmuş, sen böyle bir ortamda anız yakıyorsun. Böyle bir cehalet olabilir mi. Bundan sonra caydırıcı tedbirler alınmalı. Çok ağır cezalar verilmeli. Türkiye’nin her yerinde orman yangınları var. Milli değerlerimiz yok oluyor, akciğerlerimiz yanıyor” dedi.

Başkan Soner Çetin’in konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Gündemdeki maddeler meclis oy birliği ile kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.