'Alevlerde kalan hayvanlara soğuk su müdahalesi şok etkisi yapıyor'

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki orman yangınında yaralanan 'Yaşam' adlı kedi, Adana'da tedaviye alındı. Veteriner Hekim Erhan Ayna, "İlk etaptaki soğuk müdahaleler hayvanları şoka ve strese sokabilir, tedavisi zorlaşır. Ilık suyla ıslatılmış battaniyeye yaralı hayvanı sarıp vücut ısısını dengelemek gerekiyor" dedi.

Ülkede son bir haftadır meydana gelen orman yangınları birçok kentte yüzlerce hektar ormanlık alanı küle döndürdü. Bölgelerdeki hayvanların binlercesi yangında öldü, birçoğu da yaralandı. Yaralı hayvanlar, Türkiye´nin dört bir yanından gönüllü olan veteriner hekimler ve il tarım müdürlükleri yetkililerince tedavi ediliyor.

Kadirli'deki yangında yaralanan ve bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin fark ettiği kedi de Adana´ya götürülüp tedaviye alındı. 'Yaşam' adı verilen, sırtında ve patisinde yanıklar olan kedi, Veteriner Hekim Erhan Ayna´nın tedavisiyle hayata tutundu. Yaralı kedinin ilk geldiği gün, travma içinde olduğunu fakat şu an sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Ayna, Yaşam gibi birçok hayvanın doğru müdahaleyle hayata döndüğünü söyledi.

HAYVANLAR ÜCRETSİZ TEDAVİ EDİLİYOR

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ve Adana Veteriner Hekimler Odası koordinesinde, bu süreçte ciddi çalışma içinde olduklarını kaydeden Ayna, yangında yaralanan hayvanların tedavisi için sosyal medyada ücret talep edenlere karşı uyarıda bulundu. Yangınların çıktığı ilk andan itibaren Veteriner Hekimler Odası üyelerine, kliniğe gelen tüm yaralı hayvanların ücretsiz tedavi edileceği talimatı verildiğini belirten Ayna, sosyal medyadan para toplayıp `hayvanları tedavi edeceğiz´ paylaşımları yapanlara itibar edilmemesini istedi.

`SOĞUK MÜDAHALE ZARAR VEREBİLİR´

Alevlerden yaralanan hayvanlara ilk müdahalenin hayati olduğunu söyleyen ve sıcak bölgeden alınan yanmış bir hayvana yapılacak doğru müdahale hakkında bilgi veren Ayna, "İlk etapta soğuk müdahaleler, ciddi düzeyde komplikasyonlara sebep olabilir. Şoka ve strese girer, tedavisi zorlaşır. Ilık suyla ıslatılmış battaniyeye yaralı hayvanı sarıp vücut ısısını dengelemek gerekiyor. Dengeyi yakaladıktan sonra genel muayene yapılır. Çünkü bu hayvanların yüzde 90´ında ciddi düzeyde korku var. Korkuyu öncelikle gidermek şart" diye konuştu.

Adana İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Veteriner Hekimi Efe Güler ise birçok yaralı hayvanın gerek yangın bölgesinde gerekse kentteki veteriner kliniklerinde tedavilerini sağladıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez CAN ÇELİK

