Rekor makaron yakalamasına 1 tutuklama 106 milyon 700 bin kaçak makaron ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1’i tutuklandı Tutuklanan zanlının makaronu ölen birisinden aldığını söylemesi dikkat çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rekor makaron yakalamasına 1 tutuklama 106 milyon 700 bin kaçak makaron ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1’i tutuklandı Tutuklanan zanlının makaronu ölen birisinden aldığını söylemesi dikkat çekti

İHA

Rekor makaron yakalamasına 1 tutuklama 106 milyon 700 bin kaçak makaron ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1’i tutuklandı Tutuklanan zanlının makaronu ölen birisinden aldığını söylemesi dikkat çekti

Adana'da 106 milyon 700 bin adet makaron ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan 1’i tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından Adana'da 3 depoda ve tırlarda ele geçirilen 106 milyon 700 bin makaron ve 125 kilogram kıyılmış tütün, tek seferde gerçekleştirilen en büyük boş makaron yakalaması olarak kayda geçti. Olaya ilişkin İbrahim K., Ahmet B., Ahmet B. ve Hıdır A. gözaltına alındı. Zanlılardan şüpheli İbrahim K., Ahmet B.’nin ifadesinde kendisinin tır şoförü olduğunu nakliyecinin kendisini arayarak toptancılar sitesinde maske yükleyeceğini söylemesi üzerine olay yerine gittiğini, makaron olduğundan haberi olmadığını söylediği öğrenildi. Diğer şüpheli Ahmet B. ise tır sürücüsü olduğunu, iki ay önce malzemeleri ismini ve tırın plakasını bilmediği başka bir sürücüden satın aldığını depoya indirdiği sırada polislerin baskın yaptığını söylediği belirlendi.
Şüpheli Hıdır A.’nın ise ifadesinde kendisinin hamallık yaptığını, depo sahibinin tarihten 20 gün önce vefat eden Azat Ç isimli şahıs olduğunu fakat depo anahtarının kendisinde kaldığını ileri sürdüğü öğrenildi.
Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Hıdır A. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hukuk fakültesini kazandırma bahanesiyle işkenceli tecavüz Adana’da, hukuk fakültesine girme hayali kuran bir genç kızı “benim üniversitede tanıdığım dekanlar var seni fakülteye aldırırım” diye kandırıp boğazını sıkarak tecavüz ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Hukuk fakültesini kazandırma bahanesiyle işkenceli ...
DEAŞ’lı eylem için talimat beklerken yakalandı Adana’da yakalanıp tutuklanan DEAŞ terör örgütü üyesi bir kişinin örgüt yöneticileriyle sosyal medya üzerinden yaptığı yazışmalarda “Şu anda askeri bir hazırlık içindeyiz. Eylem için talimat bekliyoruz” dediği öğrenildi
YEREL HABERLER DEAŞ’lı eylem için talimat beklerken ...
Kayıp olarak aranıyordu, gölde cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranıyordu, gölde cesedi bulundu
Kayıp şahsın barajda cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp şahsın barajda cesedi bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik yangın bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik yangın ...
Su içmeyi reddedip orman yangınına kahramanca müdahale etti
YEREL HABERLER Su içmeyi reddedip orman yangınına kahramanca ...
Adana Feke'de aynı yerde orman yangını çıktı Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Adana Feke'de aynı yerde orman yangını çıktı Yangına ...
"Maske takın" diyen sağlık çalışanlarına "Rambo" bıçağıyla saldırdılar
YEREL HABERLER "Maske takın" diyen sağlık çalışanlarına "Rambo" ...
Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
'Alevlerde kalan hayvanlara soğuk su müdahalesi şok etkisi yapıyor'
YEREL HABERLER 'Alevlerde kalan hayvanlara soğuk su müdahalesi şok ...
Karalar: "Bu necip milletin bir ferdi olmaktan onur duyuyorum"
YEREL HABERLER Karalar: "Bu necip milletin bir ferdi olmaktan onur ...
Sürücünün sözleri ile üzülen 'trafik dedektifi' Enes, polislerle denetim yaptı
YEREL HABERLER Sürücünün sözleri ile üzülen 'trafik dedektifi' Enes, ...
Kızılay yangın bölgesinde yaraları sarıyor
YEREL HABERLER Kızılay yangın bölgesinde yaraları sarıyor
Tefecilerin iş yerinden `Turgut Alp baltası´ çıktı
YEREL HABERLER Tefecilerin iş yerinden `Turgut Alp baltası´ çıktı
Başkan Çetin: "Anız yakmaya ağır cezalar verilmeli"
YEREL HABERLER Başkan Çetin: "Anız yakmaya ağır cezalar verilmeli"
Adana'da 105 milyon 700 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 105 milyon 700 bin gümrük kaçağı makaron ele ...
Doğa Rutkay'ın ölen itfaiye eri mesajı duygulandırdı
YEREL HABERLER Doğa Rutkay'ın ölen itfaiye eri mesajı duygulandırdı
Bir bardak kuralı su içme alışkanlığı kazandırıyor Havaların aşırı sıcak olduğu bugünlerde vücudun günlük su ihtiyacını karşılamanın sağlığı korumak için daha önemli hale geldiği belirtildi Yazın sulu meyvelerini tüketmenin su ihtiyacını karşılayacağına dair yanlış inanışların böbrek ve sindirim sistemi sorunları yaşanmasının önünü açtığı bildirildi
YEREL HABERLER Bir bardak kuralı su içme alışkanlığı ...
Adana'da 105 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele geçirildi Polisin ele geçirdiği kaçak makaronlar, Türkiye tarihinde tek seferde yakalanan en fazla kaçak makaron oldu
YEREL HABERLER Adana'da 105 milyon 700 bin adet kaçak makaron ele ...
Kadın sürücünün kızdığı çocuk trafik polisiyle uygulama yaptı Adana’da trafik polisi tarafından eğitim verildikten sonra “trafik dedektifi kimlik kartı” alan çocuk yoldan geçen araçları durdurmak isterken bir kadın sürücünün kızdığı o anlar sosyal medyada yayınlanınca Enes Yetkin adlı çocuk trafik polisiyle birlikte uygulama yaptı Enes Yetkin: “Trafik dedektif kimlik kartı alınca uygulama yapmak isterken bir kadın bana kızdı çok üzüldüm”
YEREL HABERLER Kadın sürücünün kızdığı çocuk trafik polisiyle ...
Savaş baltalı tefecilerden 2 milyon lira çıktı Adana’da tefecilik yaparak 110 kişiden 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 17 zanlı yakalanırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda balta, bıçak, tabanca, tüfek ve 2 milyon para ele geçirildi
YEREL HABERLER Savaş baltalı tefecilerden 2 milyon lira ...
Seyhan Belediyesi üniversiteyi kazanan öğrencilere 500 lira verecek
YEREL HABERLER Seyhan Belediyesi üniversiteyi kazanan öğrencilere ...
TÜFAD’dan gelişim semineri
YEREL HABERLER TÜFAD’dan gelişim semineri
Yüreğir’de satranç turnuvasına yoğun ilgi Başkan Kocaispir: “Yüreğir spor tesisleri bakımından çok şanslı bir yer olacaktır”
YEREL HABERLER Yüreğir’de satranç turnuvasına yoğun ilgi Başkan ...