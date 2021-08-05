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Eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ´lı, hücre tipi yapılanma oluşturmuş

DHA

Eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ´lı, hücre tipi yapılanma oluşturmuş


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da terör örgütü DEAŞ adına silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle tutuklanan İrfan Çamgöz´ün (41), kendi bölgesinde hücre tipi bir yapılanma oluşturup, sansasyonel eylemler için başta bomba, bomba yüklü araç ve tek kişilik bıçaklı saldırıları organize etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Çamgöz'ün ayrıca PKK´nın Suriye uzantısı olan `PYD/YPG´ tarafından ülkede esir tutulan DEAŞ´lı kadın teröristlerin serbest bırakılması için de Adana´da para topladığı saptandı.
MİT ile İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye´deki çatışma bölgelerine eleman temini faaliyetinde bulunduğu gerekçesiyle 2015´te tutuklanıp, aldığı cezayı tamamladıktan sonra 2019´da tahliye olan İrfan Çamgöz´ün örgüte eleman kazandırma faaliyetine devam ettiği tespit edildi.
TEM ekipleri, DEAŞ´ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden´in tutuklanmasının ardından `Kiremithane´ grubundan ayrıldığı belirtilen 'Ebu-Ahmet' kod adlı İrfan Çamgöz´ü takibe aldı. Yaklaşık bir aylık takiple Çamgöz´ün, silahlı ve bombalı eylem hazırlığında olduğu saptandı. 6 Temmuz´da sabah saatlerinde harekete geçen polis, eşi ve çocuklarıyla birlikte Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı´na giden Çamgöz´ü aracından indirip, etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan Çamgöz´ün evinde yapılan aramalarda dijital dokümanlar ele geçirildi.
`TALİMAT VERİN, EYLEME GEÇELİM´
Emniyete götürülen Çamgöz´ün, cep telefonunda yapılan incelemede örgütün üst düzey yöneticileriyle irtibatlı olduğu tespit edildi. Örgütün sözde Türkiye sorumlusuna ulaşmaya çalıştığı belirlenen Çamgöz´ün örgüt yöneticilerine, "Birçok kardeşim benimle birlikte çalışma yürütüyor. Bize talimat verin, belirlenen noktalarda eyleme geçelim" dediği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çamgöz, tutuklandı.
ESİR KADIN MİLİTANLAR İÇİN PARA TOPLAMIŞ
Çamgöz´ün, söz konusu kanlı saldırılar için kendi bölgesinde hücre tipi bir yapılanma oluşturup, sansasyonel eylemler için başta bomba, bomba yüklü araç ve tek kişilik bıçaklı saldırılar organize etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Çamgöz'ün, ağına düşürüp beyinlerini yıkadığı kişilere de örgütsel eğitim verip, onları Suriye'ye yönlendirip, örgüt saflarına katılarak birer militana dönüştürdüğü de öne sürüldü. Ayrıca Çamgöz ile adamlarının, PKK´nın Suriye uzantısı olan `PYD/YPG´ tarafından ülkede esir tutulan DEAŞ´lı kadın teröristlerin serbest bırakılması için de Adana´da para topladığı da tespit edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-08-05 10:49:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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