Seyhan'ın "Dayanışma Ağı"na yoğun ilgi

Seyhan Belediyesi’nin Adana’nın Aladağ, Kozan, İmamoğlu ilçelerinde yaşanan ve yerleşim alanlarını etkileyen orman yangınlarından etkilenen yurttaşlar için başlattığı “Dayanışma Ağı” kampanyasına Adanalılar yoğun ilgi gösterdi.

Yangınların başladığı 28 Temmuz gününden itibaren yangın bölgelerindeki söndürme çalışmalarına arasöz, greyder ve kepçelerle destek veren Seyhan Belediyesi, yangından etkilenen yurttaşlar için güvenli bölgelerde yaşam alanı çadırları kurup; su, gıda, hijyen ürünleri, kıyafet, çocuk ve bebekler için mama, bez gibi acil ihtiyaçlarını giderilmesi için seferber oldu. Belediyenin yangınların söndürülmesinin ardından başlattığı “Dayanışma Ağı” kampanyası Adanalılardan yoğun ilgi gördü.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yangın nedeniyle evlerini yanan, yıkılan, hasar gören yurttaşların ihtiyaçlarını belirlemek üzere yaptığı çalışmalar ve yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda 24’ü yıkılmış, 66’sı ağır hasarlı, 51’i az hasarlı toplam 141 hanenin yeniden inşa, bakım, onarım ve tadilat gibi ihtiyaçlarının bulunduğunu belirledi.

Barınma sorununun yanı sıra yangında evleri hasar gören yurttaşların mobilya, mutfak araç gereçleri, yatak, baza, boya, battaniye, tüp, gıda kolisi ve hijyen malzemelerine de ihtiyacı bulunduğu belirlenirken, bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak kurulan ‘Dayanışma Ağı’ aracılığıyla yardımsever yurttaşların bağışları kabul edilmeye başlandı.

İlk günden itibaren Adanalılar ihtiyaç duyulan malzemeleri bağışlamak için adeta birbiriyle yarışırken Seyhan Belediyesi Yeşilyurt Çok Amaçlı Tesisinde toplanan bağışlar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tasnif edilerek, belirlenen program dahilinde ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaştırılıyor.

Yaşanan acıların dayanışmayla aşılabileceğinin altını çizen Başkan Akay, bu duygularla kampanyaya destek verip bağışta bulunan Adanalılara teşekkür etti. Akay, “Yangınlarda nice canlarımızı yitirdik. Büyük acılar yaşadık ancak biz büyük bir milletiz. Bu zor günleri de yine birlikte, el birliğiyle dayanışmayla aşacağız. Seyhan Belediyesi olarak yangının yaşandığı bölgelere elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Adanalı hemşehrilerimiz de Dayanışma Ağı’na yaptıkları bağışlarla bu sürece önemli katkılar sunuyor. Duyarlılığından dolayı hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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