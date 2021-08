Eğitim-Ber-Sen'den her üye için bir fidan Adana Şubesi 12 bin 200 üyesi için fidan dikecek Sezer: "Ormanlarımızın yok edilmesine müsaade etmeyeceğiz"

EğitimBirSen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer her üyeleri için bir fidan dikeceklerini ayrıca sendikalarına üye olan her yeni üye için de bir fidan bağışlayacaklarını söyledi.

Türkiye, yaklaşık 15 gündür süren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son bir haftada ülkemizde değişik illerde 174 orman yangını çıktı.

Akdeniz’in büyük kesimini etkisi altına alan ve Adana’da Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı, Kozan ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede meydana gelen 23 orman yangının ardından kolları sıvayan EğitimBirSen Adana Şube yönetimi anlamlı bir etkinliğe imza atma kararı aldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan EğitimBirSen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, "Yetkili sendika olarak faaliyet yürüttüğümüz ilimizde 12 bin 200 üyemiz adına bir fidan dikeceğiz ayrıca 2021 yılı içerisinde EğitimBirSen Adana Şubesi’ne üye olan her eğitim çalışanı adına da bir fidan bağışında bulunacağız" dedi.

Yaşanan yangınların ardından derin bir üzüntüye kapıldıklarını söyleyen Başkan Sezer, "Her yıl düzenli olarak hem kurucu genel başkanımız Mehmet Akif İnan adına oluşturduğumuz ormanımızda hem de devletimizin düzenlediği etkinliklerde fidan dikimi gerçekleştiriyorduk. Son bir hafta içerisinde 38 ilde toplam 174 orman yangını çıktı. Hepimizi derinden yaralayan görüntüler yaşandı. Biz de; "Konuyla ilgili ne yapabiliriz?" diye düşündük. Böyle bir karar aldık. Ormanlarımızın yeniden yeşillendirilmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

