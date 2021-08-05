Pozantı Kongresinin 101. Yıldönümü kutlandı

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Mustafa Kemal Atatürk’ün Adana'nın Pozantı ilçesine gelişi ve Pozantı Kongresinin 101. Yıldönümü törenle kutlandı.

Milli Mücadelenin güney cephesinin başlangıcı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün meclis başkanı sıfatıyla katıldığı ilk ve tek kongre olan Pozantı Kongresi’nin 101. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman, Belediye Başkanı Mustafa Çay, Cumhuriyet Savcısı İsmail Şivka, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Deniz Ünsal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız, İlçe Müftüsü Ömer Ünverdi, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Sabah 09.30’da Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, daha sonra İstasyon Meydanında trenle temsili olarak Atatürk’ü karşılama töreni ile devam etti. Daha sonra Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman ve Belediye Başkanı Mustafa Çay tarafından Pozantı Kongresi rölyefine çiçek sunumu yapıldı.

Törenin son bölümü ise Belediye Aile Çay Bahçesi içerisine de yapıldı. Burada Mustafa Kemal Atatürk’ün 101 yıl önce Pozantı Kongresinde yaptığı konuşma tören sunucusu tarafından okundu.

Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman’da kısa bir konuşma yaptı. Kaymakam Akduman, "5 Ağustos 1920 tarihinde gerçekleştirilen Pozantı Kongresi; başta Adana ve güney bölgemiz olmak üzere memleketin düşman işgalinden kurtuluşunda adeta lokomotif görevi üstlenmiştir. Bütün Çukurova ve çevresi burada alınan önemli ve etkili kararlar neticesinde işgalden kurtarılmıştır. Dört bir yandan Türk Milletinin toprak bütünlüğüne saldıran düşman kuvvetleri Pozantı’da milletimizin kahramanlığını ve fedakârlığını görmüştür. Şerefini ve istikbalini koruma uğrundaki bütün kahramanlık duygularını, şanlı ecdadından alan milletimizin ve kahraman Pozantılı hemşerilerimizin her zaman milli tarihimize yeni şanlı sayfalar ekleyeceğine itimadımız tamdır. Pozantı kongresi ve önemi, yeni nesillere büyük ve önemli bir miras olarak kalacak olup, bütün Adana ve Pozantı için gurur, sevinç ve övünç kaynağı olmaya devam edecektir” dedi.

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