Adana´ya düşen yıldırımlarda 3 kişi yaralandı, ormanda yangın çıktı (2)

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YANGIN, KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Saimbeyli ilçesi Aksaağaç Mahallesi´nin dağlık alanlarına düşen yıldırım sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangında zarar gören alanın ise gün aydınlanınca belirleneceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Saimbeyli İbrahim ÖZTAŞAli GÖKDAL

2021-08-06 00:35:16



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