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62 yaşındaki hastanın mesanesinden 139 adet taş çıktı Okur: "Taşları hatıra olarak saklamayı düşünüyorum"

İHA

62 yaşındaki hastanın mesanesinden 139 adet taş çıktı Okur: "Taşları hatıra olarak saklamayı düşünüyorum"

Adana’da yaşayan bir hasta, yattığı ameliyat masasından mesanesinden çıkartılan 139 taş ile kalkarak görenleri hayrete düşürdü. 62 yaşındaki Mehmet Okur, kendini adeta hafiflemiş hissettiğini belirterek, "Taşları hatıra olarak saklamayı düşünüyorum" dedi.
Adana’da ikamet eden 62 yaşındaki emekli Mehmet Okur, şikayetlerinin artması, kullandığı ilaçlardan da fayda göremeyince tavsiye üzerine Medline Adana Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Cem Şah’a gitti. Okur’un şikayetlerini dinleyen Dr. Cem Şah, hastasından kan ve idrar tetkikleri ile USG görüntülemesi yaptırmasını istedi.

Ender görülen bir durum
Yapılan USG görüntülemesinde hastada taş ve iyi huylu prostat büyümesi olduğunu tespit eden Dr. Cem Şah, ameliyat kararı aldı. Bunun üzerine spinal (belden kısmi uyuşturma) yöntemi ile ameliyat masasına yatan hastasının tedavi sürecini anlatan Üroloji Uzmanı Dr. Cem Şah, “Önce hastamızın mesanesinde bulunan ve 1 yıldır çeşitli sorunlara yol açan taşları endoskopik (kapalı) yöntemle temizledik, ardından da Green Light lazer yöntemi ile büyüyen prostatına müdahale ederek tedavisini her iki operasyonda da kesi yapmadan başarıyla gerçekleştirmiş olduk. Burada bizi şaşırtan olay ise hastamızdan tam 139 adet taş çıkması oldu. Yapılan tetkiklerde çok sayıda taş olduğunu görmüştük ancak bu kadarını doğrusu ben de beklemiyordum. Söz konusu olay benim de meslek hayatımda çok nadir gördüğüm bir durum. Bu nedenle hastamız 3 saate yakın ameliyat masasında kalırken, ameliyattan 1 gün sonra hastanemizden şifa ile taburcu ettik” dedi.

Hatıra olarak saklayacak
Ameliyat sonrası yaşadığı sıkıntıları son bulan Mehmet Okur ise, “Uzun zamandır süren sorunlarımın bitmesine sevinirken bu kadar çok taş çıkması ise beni hayrete düşürdü. Hemşire arkadaşlarım ameliyattan sonra saymışlar; tam 139 adet olduğunu söylediler. Hepsini hatıra olarak saklamayı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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