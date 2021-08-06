Ahırları yanan üreticilere süt sağma makinesi verildi Büyükşehir Derman ekipleri afetzede vatandaşın yanında

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Adana Büyükşehir Belediyesi, Kozan ve Aladağ’da orman yangınında zarar gören hayvan üreticilerine süt sağma makinesi dağıttı.

Yangının ilk gününden itibaren bölgede konuşlanan Derman ekipleri günlük sıcak yemek dağıtımının yanında, hasar tespitiyle birlikte halkın ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yangında ahırları hasar gören hayvan üreticilerin hasarlarını tespit eden Derman ekipleri, Kozan ve Aladağ’da Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile birlikte süt sağma makinesi dağıttı.

Gıda ihtiyaçları karşılanıyor

Bölgedeki yurttaşların her türlü ihtiyacına koşan Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri, günlük sıcak yemek dağıtımına destek olarak, gıda kolisi, su ve buz dağıtımını aralıksız sürdürüyor. Kozanda faaliyete geçirilen 2 soğuk hava deposu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bölgede yaşanan felaketten en fazla etkilenen çocuklara büyük önem veren ekipler, çocuklara moral amaçlı oyuncak ve kıyafet dağıtıyor. Belediyelerin ve vatandaşların destekleriyle yardım merkezlerine ulaşan kıyafetler de yurttaşlara ulaştırılıyor.

Jeneratör desteği sağlandı

Yangınlar nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, bölgede elektriğin sağlanamadığı köy ve mahallelere jeneratör desteği verildi.

Köy ve mahallelerde bahçeleri yanan, hasar gören köylülere hortum ve diğer bahçe ve tarım ekipmanları, birçok bölgeye piknik masası şeklinde oturma grupları, evleri hasar gören yurttaşlara yatak ve mutfak eşyaları ulaştırılıyor.

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