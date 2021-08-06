Kozanlılar yangın yaralarını el birliği ile sarıyor Yangınzedeler için bir tır dolusu yardım topladılar

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangının ardından Kozanlı hayırseverler, Türkiye Gençlik vakfı ve Kızılay Kozan şubesi önderliğinde bir araya gelerek bölgeye bir tır yardım malzemesi gönderdi.

Sosyal medya aracılığı ile bir araya gelen hayırseverler Kozan Kaymakamlığına bilgi vererek Kızılay Kozan Şubesi ve TÜGVA kozan ilçe temsilciliği aracılığı ile yangın bölgesi olan Kızlarsekisi, Salmanlı, Gökgöz Mahallelerinde evi yanan vatandaşlar için ev eşyası, giyecek, ve nakdi yardım toplayarak ailelere ulaştırdılar.

TÜGVA Kozan temsilcisi Özgür Çoban ve Genç Kızılay Kozan üyesi Hakan Küpeli tırlara eşyaları yükleyerek bölge için yola çıktılar.

TÜGVA Kozan Temsilcisi Özgür Çoban, “Hayırsever halkı sosyal medya üzerinden siyasi ve kurumsal kimliklerimizi bir yana bırakarak sadece arkamızda görmüş olduğunuz Şanlı Türk Bayrağı gölgesi altında başlatmış olduğumuz kampanyamıza duyulan güvenle oluşan bu güzel tabloda katkısı olan herkesin Rabbim hayırlarını kabul eylesin inşallah” dedi.

Çoban, Kampanyamızda 8 bin 945 TL nakdi yardım toplandığını ifade ederek, “Yangının ilk gününden bu yana toplanan yardımlar yangında can siper hane çalışan ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen ormancı kardeşlerimiz ve yangından zarar gören vatandaşlarımız için bir kısmı nakdi bir kısmı ise ayni olarak harcanmıştır. Yapılan tüm bu harcamalardan kalan nakit ile de iki yavrumuza tablet bilgisayar hediye edilmiştir. Gelen nakdi yardımlar ile yapılan tüm harcamalar kalem kalem not alınarak tarafımızca tutanak altına alınmıştır. Son ve en önemlisi yanı başımızda bulunan gönüllü kardeşlerimiz Peygamber efendimizin ‘’Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir’’ sözleri ışığında bir haftadır gerek yangın bölgesinde gerekse bu toplanma merkezinde karınca misali durmadan çalıştılar, gönüller fetih ettiler Allah(cc) onların da yollarını daima açık eylesin. Toplanan tüm yardımlar köy muhtarlarımız ve gönüllülerimiz tarafından kapı kapı yangından zarar gören ve maddi durumu kötü olan vatandaşlarımıza dağıtılacaktı” diye konuştu.

Genç Kızılay Kozan Gönüllü Hakan Küpeli ise Kozan halkımız ile kampanyamızı paylaştık ve birkaç gün içinde destekleri verdiler ve tırımıza yükledik ve yaraları sarmak için yardımları ulaştıracağız ”dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.