Başkan Özgan, yangın mağdurlarına yardım malzemesi dağıttı

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Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, hayırsever iş insanları ile birlikte, Kozan’ın Kızlarsekisi, Gökgöz, Akarca ve Salmanlı mahallerinde meydana gelen orman yangınında evleri ve ürünleri zarar gören vatandaşlara yardım malzemesi dağıttı.

Başkan Özkan, Adana'dan bir sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ilçede 28 Temmuz’da meydana gelen ve 3 gün sonra söndürülebilen orman yangınında zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu. Kulüp üyeleri, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ile birlikte Akarca, Salmanlı, Gökgöz ve Kızlarsekisi Mahallesi’nde ki evleri yanan vatandaşları ziyaret etti. Kulüp üyesi iş insanları, yangında evleri, hayvanları ve ürünleri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunup, 50 haneye temel ihtiyaç, mutfak ve ev gereci yardımında bulundu. Kulüp üyesi diş hekimi Erol Toklu; “Yangının ardından vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduk, elimizden geldiğince destek olmak istedik” dedi. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan da bölgeye destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ederek, “hayırsever iş insanları 50 haneye tabak, çatal, kaşık gibi mutfak ev gereçleri temin edildi” diye konuştu.

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