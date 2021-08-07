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Baltalı tefeci suç makinesi çıktı

DHA

Baltalı tefeci suç makinesi çıktı


Anıl ATARYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da tefecilik yapan çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 9´u tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden, evinden çıkan Turgut Alp baltasıyla ağına düşürdüğü mağdurları tehdit ettiği öne sürülen İbrahim Ünverdi´nin (35) çeşitli suçlardan 20´ye yakın suç dosyası olduğu belirtildi. Ünverdi´nin evinden farklı kişiler adına düzenlenmiş 85 bin TL tutarında 7 senet çıktığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaparak 110 kişiden 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç elde eden çeteyi, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. Çeteye üye oldukları iddia edilen 17 kişinin adresini belirleyen ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti. 3 Ağustos günü sabahın ilk saatlerinde 17 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.
TEFECİLİĞİ KAMUFLE ETMEK İÇİN FARKLI İŞLER YAPTIKLARI İDDİASI
Adreslerde yapılan aramalarda 121 bin 940 TL, 235 bin 608 dolar ve 8 bin 500 euro, ruhsatsız tüfek ve tabanca, 2 milyon 350 bin TL değerinde çek ve senet, farklı kişilere ait 20 tapu belgesi, pos cihazı ile çok sayıda kesici alet ele geçirildi. Emlak ofisi, oto galeri, hırdavat ve pazarlamanın yanı sıra taksicilik yaparak tefeciliği kamufle etmeye çalışan şüphelilerin günlük kayıt tuttuğu ajandalar da incelemeye alındı.
TURGUT ALP BALTASIYLA TEHDİT
Şüphelilerden oto galerici İbrahim Ünverdi´nin iş yerinden Osmanlı Beyliği´nin kurucusu Ertuğrul Gazi ile oğlu Osman Bey´in yakın arkadaşı ve savaşçısı Turgut Alp´in, kendi adıyla özdeşleşmiş baltası ve özel yapım bıçak ele geçirildi. Ağına düşürdüğü kişileri bu baltayla tehdit ettiği öne sürülen Ünverdi´nin ifadesinde, "Baltayla bahçedeki odunları kesip, bıçakla da elma soyup yiyorum" dediği belirtildi.
BALTANIN SAHİBİ `KORONA TÜKÜRÜĞÜ´ MAĞDURU
Bu arada, daha önce otomobil satışından elde ettiği 215 bin TL´yi çalışanı Ramazan Çimen´e kaptıran Ünverdi, haberlere konu olmuştu. Ünverdi, Çimen´in bir koronavirüs hastasından aldığı tükürükle öldürülmek istendiği, sonrasında da tehdit mesajlarına maruz kaldığını ifade etmişti. Ünverdi´nin şikayeti üzerine 14 Temmuz´da gözaltına alınan Çimen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Çimen, adliyeye sevk edildiği sırada Ünverdi´nin tefeci olduğunu öne sürmüştü.
85 BİN TL TUTARINDA SENET BULUNDU
Kasten yaralama, silahla tehdit, mala zarar verme, tefecilik gibi suçlardan 20´ye yakın kaydı olduğu belirlenen İbrahim Ünverdi´nin evinde yapılan aramalarda ise farklı kişiler adına düzenlenmiş toplam 85 bin TL tutarında 7 senet ele geçirildi. Öte yandan evindeki masanın çekmecesinden F serisi 1 dolar çıkan Ünverdi´nin ifadesinde, "Doları, Mısır Çarşısı´nda esnaflık yaptığım dönemde bir alışverişten aldım. Eşim dolar biriktirirdi. Unutulmuş bir para. Senetleri ise benden mobilya ve beyaz eşya alan kişilere düzenledim" dediği öğrenildi.
MAĞDURUN KEBAPÇI ORTAKLIĞINI İSTEMİŞ
Şüphelilerden Battal Kılıç´ın (42) ise kentteki bir kebapçının ortağı Arif S.´ye 4 yıl önce 30 bin TL verdiği, karşılığında 60 bin TL tutarında iki ayrı senet düzenlediği belirlendi. Tefecilerin, bugüne kadar 170 bin TL´ye ulaşan borcu ödeyemeyen Arif S.´den, paraya karşılık kebapçıdaki ortaklığını istediği öne sürüldü. arif S.´nin, ortaklığı eşine devrettiği, bunun üzerine de Kılıç´ın 60 bin liralık senedi işleme koyup, icra takibi başlattığı iddia edildi.
9 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında İbrahim Ünverdi ve Battal Kılıç´ın da bulunduğu 9 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1´i adli kontrol şartı, 7´si ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-08-07 11:00:22

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