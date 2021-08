Mıntıka temizliği yapmayan çalışanını bıçakladı Adana’da temizlik firması sahibi, ‘Mıntıka temizliği’ yapmayan çalışanıyla kavga edip bıçakladı

Adana’da bir temizlik firması sahibi, apartmanın mıntıka temizliği nedeniyle tartıştığı çalışanını bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi 78177 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, temizlik firması sahibi O.K. (43), çalışanı Suriye uyruklu M.S. (36) ile apartmana gelip temizlik yaptı. İş bittikten sonra ise apartmandaki vatandaşların talebi üzerine O.K., çalışanına mıntıka temizliği yapması gerektiğini söyledi.

M.S. ise patronuna mıntıka temizliği yapmayacağını söyleyip küfür etti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. M.S., belinden çıkarttığı meyve bıçağıyla patronuna saldırırken O.K. ise bıçağı alıp çalışanını belinden ve sol kolundan bıçakladı.

Tartışma seslerinin üzerine çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.S.’yi hastaneye kaldırdı.

Bu sırada gazetecilere konuşan O.K. ise kendisini korumak için hamle yaparken çalışanını bıçakladığını öne sürdü.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan O.K., karakola götürülürken bıçaklanan M.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

