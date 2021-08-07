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Şehit çocuğu Fatih Selim'e Adana Demirspor-Beşiktaş maçı jesti Adana Demirspor taraftarı 5 yaşındaki Fatih Selim Oğuz, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince götürüldüğü Adana Demirspor-Beşiktaş hazırlık maçında seremoniye katıldı, futbolcularla fotoğraf çekildi

İHA

Şehit çocuğu Fatih Selim'e Adana Demirspor-Beşiktaş maçı jesti Adana Demirspor taraftarı 5 yaşındaki Fatih Selim Oğuz, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince götürüldüğü Adana Demirspor-Beşiktaş hazırlık maçında seremoniye katıldı, futbolcularla fotoğraf çekildi

İstanbul'da Beşiktaş stadı yanında gerçekleşen patlamada şehit olan polis memuru Adem Oğuz’un oğlu Fatih Selim Oğuz, dün oynan Adana DemirsporBeşiktaş maçına götürüldü. küçük Fatih Selim, maç öncesi düzenlenen seremoniye katıldıktan sonra futbolcularla da fotoğraf çekildi. İki takım da şehit çocuğuna forma hediye etti.
Terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016’da Beşiktaş’taki stadyum çevresinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 39’u emniyet mensubu 46 kişi şehit oldu. Şehit olanlar arasında olan Adanalı polis memuru Adem Oğuz’un o zaman 6 aylık olan oğlu Fatih Selim de büyüdü ve Adana Demirspor taraftarı oldu.
Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, 5 yaşındaki Fatih Selim Oğuz’un Adana Demirspor taraftarı olduğunu öğrenince dün oynanan Adana Demirspor Beşiktaş hazırlık maçına götürülmesi talimatını verdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler küçük Fatih Selim Oğuz’u annesi Berkız Oğuz’la birlikte evlerinden alarak hazırlık maçının oynanacağı Yeni Adana Stadyumuna götürdü.
TDP polis tarafından maç öncesi seremoniye çıkartılan minik taraftar Fatih Selim Oğuz, daha sonra futbolcularla tek tek fotoğraf çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın yakından ilgi gösterdiği şehit çocuğu Fatih Selim Oğuz’a her iki takım forması da hediye edildi. Minik taraftar şeref tribününde polis ağabey ve ablalarıyla birlikte maçı keyifle izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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